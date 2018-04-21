В Воронеже открылся 12-тысячный магазин крупной торговой сети

У жителей микрорайона Малышево появился новый универсальный магазин. Одна из самых популярных российских торговых сетей открыла 12-тысячный магазин. Одновременно новые универсамы «Пятерочка» появились в 12 городах страны. В Воронеже он теперь будет работать и в микрорайоне Малышево. Подробнее в сюжете «Вести-Воронеж». На 350 квадратных метрах торговой площади представлено более 4000 товаров: здесь и продукты, и бытовая химия — в общем, всё, что необходимо магазину в формате «у дома». На полках можно найти и местные товары — они отмечены специальными стопперами.

— С момента образования центрально-черноземного филиала в 2008 году, мы начали плотно сотрудничать с местными производителями, продолжаем это делать и сейчас. Доля местных производителей в общем товарообороте составляет более 17%, — рассказывает директор центрально-черноземного дивизиона торговой сети «Пятерочка» Владимир Трепаков. Во всех магазинах торговой сети работают сотрудники, которые ежедневно следят за свежестью продуктов. А уточнить цену поможет специальный сканнер. — Для нас, для малышевцев, конечно, очень хорошо это. Потому что в последнее время у нас единственный ларёк был. А для людей пожилых — конечно, это хорошо: всё свежее, всё хорошо — удобоваримое, — делятся горожанки Валентина Закурдаева и Галина Хадаева.