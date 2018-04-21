Лучшее за день. 20 апреля 

Расширяющаяся Вселенная в лаборатории, засилье мужчин в науке, превращение заботливых родителей в каннибалов… Жутковатым вышел наш ночной дайджест!
Что делает государство с частным образованием и виновато ли оно, обсуждали на Московском международном салоне образования.
Нет пока гендерного равноправия в науке! Ученые назвали самые «женоненавистнические» ее области.
Совершенно бесчеловечные эксперименты ставят биологи над рыбками: превращают заботливых родителей в каннибалов.
Как увидеть движение живых клеток в живом теле, да еще и в 3D? Поможет новый микроскоп.
Ихтиандры существуют! По крайней мере, люди, генетически приспособленные к нырянию.
Современная наука может почти все. Даже создать расширяющуюся Вселенную в лаборатории.
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