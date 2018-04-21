Ещё
Лучшее за день. 20 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лучшее за день. 20 апреля 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Расширяющаяся Вселенная в лаборатории, засилье мужчин в науке, превращение заботливых родителей в каннибалов… Жутковатым вышел наш ночной дайджест!
Что делает государство с частным образованием и виновато ли оно, обсуждали на Московском международном салоне образования.
Нет пока гендерного равноправия в науке! Ученые назвали самые «женоненавистнические» ее области.
Совершенно бесчеловечные эксперименты ставят биологи над рыбками: превращают заботливых родителей в каннибалов.
Как увидеть движение живых клеток в живом теле, да еще и в 3D? Поможет новый микроскоп.
Ихтиандры существуют! По крайней мере, люди, генетически приспособленные к нырянию.
Современная наука может почти все. Даже создать расширяющуюся Вселенную в лаборатории.
Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.
Индикатор: последние новости
Открытый публичный конкурс Российского научного фонда В МГУ обсудят безопасность атомной энергетики Дайджест научно-популярных мероприятий 16.04 — 22.04
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп рассердился из-за звонка Путина217
Монголия обратилась к России за помощью38
Газа не будет: Киев провалил переговоры с «Газпромом»273
США уничтожили суперброневики наемников из РФ295
США развязали нефтяную войну9
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение