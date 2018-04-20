Ван Ян призвал к совершенствованию консультационных сессий

Пекин, 20 апреля / Синьхуа / — Председатель ВК НПКСК Ван Ян призвал к совершенствованию проводящихся раз в две недели консультационных сессий Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/.

Ван Ян сказал об этом на проходившей сегодня консультационной сессии, в ходе которой члены ВК НПКСК обсуждали китайскую стратегию и развитие индустрии искусственного интеллекта с представителями руководящих правительственных органов, включая Государственный комитет по делам развития и реформ, а также Министерство науки и технологий КНР.

Проводящиеся раз в две недели сессии являются ключевой площадкой для регулярных обменов между членами ВК НПКСК и центральными ведомствами, а также служат важным средством исполнения членами ВК НПКСК своих обязанностей, отметил Ван Ян.

Он призвал к совершенствованию качества и эффективности сессий, чтобы соответствовать требованиям новой эры. —0—