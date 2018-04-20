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Ван Ян призвал к совершенствованию консультационных сессий
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Ван Ян призвал к совершенствованию консультационных сессий 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 20 апреля /Синьхуа/ — Председатель ВК НПКСК Ван Ян призвал к совершенствованию проводящихся раз в две недели консультационных сессий Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/.
Ван Ян сказал об этом на проходившей сегодня консультационной сессии, в ходе которой члены ВК НПКСК обсуждали китайскую стратегию и развитие индустрии искусственного интеллекта с представителями руководящих правительственных органов, включая Государственный комитет по делам развития и реформ, а также Министерство науки и технологий КНР.
Проводящиеся раз в две недели сессии являются ключевой площадкой для регулярных обменов между членами ВК НПКСК и центральными ведомствами, а также служат важным средством исполнения членами ВК НПКСК своих обязанностей, отметил Ван Ян.
Он призвал к совершенствованию качества и эффективности сессий, чтобы соответствовать требованиям новой эры. —0—
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