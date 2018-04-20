Первый этап ремонта люберецкой поликлиники планируется завершить до конца мая

Первый этап ремонтно‐монтажных работ поликлиники № 2 Октябрьского округа города Люберец планируется завершить в мае. Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско осмотрел ход работ в поликлиническом отделении, которые проходят по Госпрограмме.

Депутат отметил, что в ходе ремонта есть определенные недостатки, которые необходимо устранить и попросил закончить ремонт в установленный срок.

Совместными усилиями будем добиваться качества выполняемых ремонтно-строительных работ. Депутатский контроль по Госпрограмме объектов капитального ремонта по здравоохранению продолжается

— Дмитрий Дениско.

Он также добавил, что дополнительно был составлен список работ, не включенных в текущую смету. Их необходимо сделать на следующем этапе ремонта — это работы по отоплению и входные группы.