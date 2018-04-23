Франция попросит США смягчить антироссийские санкции

Великобритании и Франция обратилась к Германии Италии с просьбой организованно убедить Вашингтон ослабить санкции в отношении России . Об этом сообщает The Financial Times.

По мнению французского лидера Эммануэля Макрона, ограничения в отношении Москвы могут сильно сказаться на производстве в странах Европы.

Это может коснуться как автопромышленности, так и космической отрасли, пишет газета. В частности, ограничения в отношении компании «Русал» могут вызвать рост цен на металл и другое сырье.

«Если некоторые заводы остановят работу, то не смогут быстро ее возобновить. Поэтому решение нужно принимать срочно», — сказал Макрон.

О своих намерениях он заявил перед предстоящим визитом в Вашингтон, который состоится на этой неделе. С президентом США Дональдом Трампом также должна встретиться и канцлер ФРГ Ангела Меркель . Как пишет издание, немецкие бизнесмены также озабочены последствиями антироссийских ограничительных мер.