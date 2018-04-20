Силуанов не видит рисков для российского бюджета от внешних займов компаний

"Естественно, заимствования наших крупных компаний оцениваются специалистами Минфина . Мы видим, что если наш платежный баланс и экономика еще три года назад функционировали при активных заимствованиях с мирового рынка — 3% ВВП, то сейчас мы 1% отдаём", — сообщил Силуанов журналистам.

"Платежный баланс выдерживает все эти платежи, это по сути отток капитала, и наша экономика справляется. Во всяком случае мы переориентировались на внутренний инвестиционный ресурс… Внешние корпоративные заимствования значительно сократились, поэтому рисков нет", — сказал он, отвечая на вопрос, несет ли сейчас риски для бюджета уровень внешних корпоративных заимствований.