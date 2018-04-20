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Силуанов не видит рисков для российского бюджета от внешних займов компаний
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Силуанов не видит рисков для российского бюджета от внешних займов компаний 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Текущий уровень внешней долговой нагрузки российских компаний не несет рисков для бюджета, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Естественно, заимствования наших крупных компаний оцениваются специалистами Минфина. Мы видим, что если наш платежный баланс и экономика еще три года назад функционировали при активных заимствованиях с мирового рынка — 3% ВВП, то сейчас мы 1% отдаём", — сообщил Силуанов журналистам.
"Платежный баланс выдерживает все эти платежи, это по сути отток капитала, и наша экономика справляется. Во всяком случае мы переориентировались на внутренний инвестиционный ресурс… Внешние корпоративные заимствования значительно сократились, поэтому рисков нет", — сказал он, отвечая на вопрос, несет ли сейчас риски для бюджета уровень внешних корпоративных заимствований.
США 6 апреля ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», а также Олег Дерипаска и "Русал".
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