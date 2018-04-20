Силуанов объяснил отсутствие рисков для бюджета России от внешних займов компаний

"Если санкции на госдолг, и мы выходим с евробондами — то кто их тогда будет покупать? Есть установка — будем тогда рассчитывать на наших внутренних инвесторов", — сказал Силуанов.

Он добавил, что у российской стороны достаточно золотовалютных резервов и валютные привлечения ей не нужны. По его словам, специалисты Минфина оценивают заимствования российских крупных компаний.

"Платежный баланс выдерживает все эти платежи, это по сути отток капитала, и наша экономика справляется. Во всяком случае мы переориентировались на внутренний инвестиционный ресурс… Внешние корпоративные заимствования значительно сократились, поэтому рисков нет", — объяснил Силуанов.

Ранее Силуанов заявил, что зарубежным инвесторам по-прежнему интересна Россия.