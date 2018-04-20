Ещё
Силуанов объяснил отсутствие рисков для бюджета России от внешних займов компаний
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Силуанов объяснил отсутствие рисков для бюджета России от внешних займов компаний 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Газета.Ru
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что необходимость во внешних займах возникает во время присутствия на рынке, а если антироссийские санкции США продолжатся, его ведомство от них откажется, передает РИА «Новости».
"Если санкции на госдолг, и мы выходим с евробондами — то кто их тогда будет покупать? Есть установка — будем тогда рассчитывать на наших внутренних инвесторов", — сказал Силуанов.
Он добавил, что у российской стороны достаточно золотовалютных резервов и валютные привлечения ей не нужны. По его словам, специалисты Минфина оценивают заимствования российских крупных компаний.
"Платежный баланс выдерживает все эти платежи, это по сути отток капитала, и наша экономика справляется. Во всяком случае мы переориентировались на внутренний инвестиционный ресурс… Внешние корпоративные заимствования значительно сократились, поэтому рисков нет", — объяснил Силуанов.
Ранее Силуанов заявил, что зарубежным инвесторам по-прежнему интересна Россия.
Газета.Ru: последние новости
Силуанов рассказал, как будут поддерживать компании из санкционного списка США Трое подростков пострадали из-за оторвавшейся двери в подмосковной электричке Силуанов: кабмин не рассматривает закупку алюминия для поддержки "Русала"
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп рассердился из-за звонка Путина206
Газа не будет: Киев провалил переговоры с «Газпромом»202
США уничтожили суперброневики наемников из РФ287
Известный музыкант умер в 28 лет97
В Сирии застрелили журналиста «Грозного»18
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение