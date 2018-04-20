Силуанов: Минфин легко заместит внешние займы внутренними при необходимости

"Если санкции на госдолг, и мы выходим с евробондами — то кто их тогда будет покупать? Есть установка — будем тогда рассчитывать на наших внутренних инвесторов", — сказал Силуанов.

Власти США всерьез рассматривали возможность распространения санкций на госдолг РФ, хотя в феврале текущего года американский Минфин заявил, что эта мера будет иметь отрицательные последствия не только для России, но и для международного финансового рынка в целом.

Минфин РФ планировал привлечь на внешнем рынке в текущем году до 3 миллиардов долларов, а также обменять старые облигации на новые еще на 4 миллиарда долларов.

"Нам не нужны валютные привлечения, у нас, слава богу, золотовалютных резервов достаточно", — заявил глава Минфина России. Он добавил, что необходимые для финансирования дефицита бюджета источники средств есть на внутреннем российском рынке.

"А выходить на внешние рынки — мы просто наше присутствие там поддерживаем, мы всегда об этом говорили", — заключил он.