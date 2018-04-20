РИФ-2018: участники интернет-отрасли обсудили развитие цифровой экономики

МОСКВА , 20 апр — РИА Новости . Крупнейший форум интернет-индустрии — РИФ-2018 — завершил свою работу, за три дня участники отрасли обсудили развитие цифровой экономики и основные тренды IT-мира.

"РИФ объединил на одной площадке конференцию, выставку и множество внепрограммных событий. За три дня форум посетили больше 8 тысяч участников, состоялось больше 100 параллельных секций, где своим опытом и кейсами поделились свыше 250 докладчиков из ведущих российских интернет-компаний и органов власти. На этом РИФ 2018 ключевые персоны российского интернета отчитались о развитии цифровой экономики Рунета и рассказали о самых главных трендах IT-мира", — рассказали в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), являющейся организатором РИФ.

Участники форума обсудили регулирование интернета, искусственный интеллект, города будущего, технологии в здравоохранении, защиту интеллектуальной деятельности в интернете, интернет вещей, электронную коммерцию и многое другое.

Показатели отрасли

Директор РАЭК Сергей Плуготаренко представил актуальные показатели отрасли. Презентация директора РАЭК была построена на хабах экосистемы цифровой экономики Рунета. По словам Плуготаренко, Россия входит в десятку стран — лидеров цифровой экономики, согласно рейтингу Digital Society Index. У РФ седьмое место по степени вовлеченности людей в цифровую экономику.

По данным РАЭК, в 2017 году аудитория Рунета составила 90 миллионов человек (73% населения), 7 из 10 человек пользуется интернетом хотя бы раз в месяц. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин при этом отметил, что реальные цифры, скорее всего, выше, поскольку аналитики пока не учитывают случаи, когда в интернет выходят дети, которые используют компьютеры и смартфоны родителей. По прогнозу РАЭК, к 2020 году до 85% россиян будут иметь доступ в интернет.

В 2017 году аудитория мобильного интернета в России впервые превысила десктопную аудиторию: 73 миллиона пользователей (59% от населения) пользуются интернетом через мобильные устройства хотя бы раз в месяц, 20,9% используют исключительно мобильный интернет.

Руководитель центра интернет технологий МИА «Россия сегодня» Алексей Филипповский , в свою очередь, высказал мнение, что гонка за технологиями иногда ведет к чрезмерным тратам с сомнительными результатами. «Зачастую для решения той или иной проблемы гораздо эффективнее привлечь дополнительные человеческие ресурсы, нежели тратить время на разработку. Практика также показывает, что для принятия решения достаточно простой продуктовой аналитики», — сказал он.

Российский интернет форум 2018

Образование

Также Плуготаренко отметил, что на сегодняшний день заметен быстрый рост онлайн-образования и за ближайшие пять лет объем этого рынка увеличится до 53,3 миллиарда рублей с 20,7 миллиарда рублей. Левин при этом отметил, что в России необходимо создавать больше образовательных программ по цифровым технологиям, и число компаний, развивающих проекты по цифровой грамотности, должно расширяться.

Директор Координационного центр доменов.ru/.рф (КЦ) Андрей Воробьев рассказал об исследовании «Тенденции развития интернета в России». Согласно данным исследования, за последние пять лет в РФ на четверть выросла доля граждан, владеющих навыками использования интернета — с 66% в 2012 году до 80,8% в 2016 году. По словам Воробьева, россияне все активнее взаимодействуют с органами государственной власти и местного самоуправления по интернету и обращаются за госуслугами в электронной форме: в 2014–2016 годах доля таких граждан выросла почти в 1,5 раза (до 51,3%). За самой популярной электронной услугой — записью на прием к врачу — обращалась треть (32,4%) респондентов, использующих официальные сайты и порталы госуслуг.

Еще одним тематическим событием форума стала конференция Buduguru — информационный гид по карьере в ИТ, созданный с целью помочь молодым людям сориентироваться в актуальных специальностях будущего, понять, какие ИТ-профессии изменят мир. Специальными мероприятиями конференции стали лекции и мастер-классы. В рамках РИФ также прошла выставка, где экспонентами стали 50 российских компаний, которые представили новые услуги, решения и разработки.

Агентство «РИА Новости» медиагруппы «Россия сегодня» выступает генеральным мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018).