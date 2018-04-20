Минфин не будет сокращать покупку валюты в этом месяце, сообщил Силуанов

"Нет. Все будет происходить в штатном режиме, тот объем средств, которые мы планировали купить, надеемся, что Центральный банк , как наш оператор, осуществит", — сказал министр, отвечая на вопрос возможном сокращении объемов покупки валюты в текущем месяце.

По его словам, Минфин намерен и дальше действовать в рамках бюджетного правила, покупая валюту на дополнительные нефтегазовые доходы, и предваряя эти операции публикацией планируемых месячных и ежедневных объемов покупок.

Банк России во вторник, 17 апреля возобновил покупку валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина после перерыва на фоне резкого ослабления рубля на прошлой неделе.

Покупки валюты на рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен Минфин осуществляет с февраля 2017 года через посредничество ЦБ.