Ещё
Минфин не будет сокращать покупку валюты в этом месяце, сообщил Силуанов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минфин не будет сокращать покупку валюты в этом месяце, сообщил Силуанов 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Минфин РФ не планирует сокращать объем покупок валюты на внутреннем рынке в текущем месяце из-за приостановки этих операций банком России на фоне резкого ослабления рубля после введения новых санкций США, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.
"Нет. Все будет происходить в штатном режиме, тот объем средств, которые мы планировали купить, надеемся, что Центральный банк, как наш оператор, осуществит", — сказал министр, отвечая на вопрос возможном сокращении объемов покупки валюты в текущем месяце.
По его словам, Минфин намерен и дальше действовать в рамках бюджетного правила, покупая валюту на дополнительные нефтегазовые доходы, и предваряя эти операции публикацией планируемых месячных и ежедневных объемов покупок.
Банк России во вторник, 17 апреля возобновил покупку валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина после перерыва на фоне резкого ослабления рубля на прошлой неделе.
Покупки валюты на рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен Минфин осуществляет с февраля 2017 года через посредничество ЦБ.
Министерство ранее сообщало, что с 6 апреля по 8 мая будет покупать на внутреннем рынке валюту на 11,5 миллиарда рублей в день, суммарно направит на эти цели 240,7 миллиарда рублей. Первый зампред Банка России Ксения Юдаева ранее говорила, что ЦБ после возобновления операций постарается выдержать заявленный общий месячный объем покупок, но может и «растянуть» их на более долгий срок.
РИА Новости: последние новости
Умер 28-летний шведский артист Авичи Цивилев рассказал, как отреагировал на предложение возглавить Кузбасс Берлин выразит озабоченность антироссийскими санкциями США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп рассердился из-за звонка Путина198
Газа не будет: Киев провалил переговоры с «Газпромом»111
США уничтожили суперброневики наемников из РФ277
Известный музыкант умер в 28 лет97
В Сирии застрелили журналиста «Грозного»13
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение