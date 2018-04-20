Ещё
Силуанов заявил, что иностранным инвесторам по-прежнему интересна Россия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Силуанов заявил, что иностранным инвесторам по-прежнему интересна Россия 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Иностранные инвесторы, в том числе из США, по-прежнему проявляют интерес к России, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов журналистам перед встречей с иностранными инвесторами в кулуарах весенней сессии МВФ и Всемирного банка.
По словам Силуанова, отношение к нему со стороны коллег-министров «большой двадцатки» не ухудшилось из-за очередных санкций США. «Нет, в принципе я не почувствовал (охлаждения — ред.). С теми коллегами, с которыми мы общались — так и продолжаем общаться, так же взаимодействуем», — сказал он.
То же касается и иностранных инвесторов, в том числе американских. «Мы будем с ними сейчас встречаться. Они проявляют к нам по-прежнему интерес», — добавил глава Минфина.
РИА Новости: последние новости
Умер 28-летний шведский артист Авичи Силуанов: закупка немецкими компаниями алюминия у "Русала" выгодна всем Меркель и Трамп встретятся, чтобы обсудить "поведение России"
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп рассердился из-за звонка Путина220
Монголия обратилась к России за помощью49
Британия нашла главных подозреваемых в деле Скрипалей14
Газа не будет: Киев провалил переговоры с «Газпромом»304
США уничтожили суперброневики наемников из РФ297
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение