Силуанов заявил, что иностранным инвесторам по-прежнему интересна Россия 

ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Иностранные инвесторы, в том числе из США, по-прежнему проявляют интерес к России, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов журналистам перед встречей с иностранными инвесторами в кулуарах весенней сессии МВФ и Всемирного банка.
По словам Силуанова, отношение к нему со стороны коллег-министров «большой двадцатки» не ухудшилось из-за очередных санкций США. «Нет, в принципе я не почувствовал (охлаждения — ред.). С теми коллегами, с которыми мы общались — так и продолжаем общаться, так же взаимодействуем», — сказал он.
То же касается и иностранных инвесторов, в том числе американских. «Мы будем с ними сейчас встречаться. Они проявляют к нам по-прежнему интерес», — добавил глава Минфина.