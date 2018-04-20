Силуанов заявил, что иностранным инвесторам по-прежнему интересна Россия

По словам Силуанова, отношение к нему со стороны коллег-министров «большой двадцатки» не ухудшилось из-за очередных санкций США. «Нет, в принципе я не почувствовал (охлаждения — ред.). С теми коллегами, с которыми мы общались — так и продолжаем общаться, так же взаимодействуем», — сказал он.