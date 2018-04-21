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Силуанов рассказал о встрече с иностранными инвесторами в Вашингтоне
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Силуанов рассказал о встрече с иностранными инвесторами в Вашингтоне 

Газета.Ru 51 минуту назад
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что встретился в Вашингтоне с западными инвесторами и обсудил с ними возможные действия в условиях антироссийских санкций, передает РИА «Новости».
"Мы провели встречу с инвесторами. Инвесторов интересовала ситуация в России, санкции, как мы на них будем реагировать, как взаимодействовать с санкционными предприятиями, как будем строить свою финансовую и бюджетную политику, в том числе долговую, в этих условиях", — сказал Силуанов.
По его словам, во встрече также участвовали первый зампред Банка России Ксения Юдаева и замглавы Минфина Владимир Колычев.
Ранее сообщалось, что Силуанов в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного Банка в Вашингтоне обсудил санкции с главой минфина США Стивеном Мнучином.
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