Силуанов рассказал о встрече с иностранными инвесторами в Вашингтоне

"Мы провели встречу с инвесторами. Инвесторов интересовала ситуация в России, санкции, как мы на них будем реагировать, как взаимодействовать с санкционными предприятиями, как будем строить свою финансовую и бюджетную политику, в том числе долговую, в этих условиях", — сказал Силуанов.