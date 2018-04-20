Ещё
Силуанов: иностранные инвесторы по-прежнему проявляют интерес к России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Силуанов: иностранные инвесторы по-прежнему проявляют интерес к России 

Газета.Ru 35 минут назад
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что зарубежным инвесторам по-прежнему интересна Россия. Об этом сообщает РИА «Новости».
Министр рассказал, что не почувствовал, что отношение к нему министров финансов из стран «большой двадцатки» изменилось. Силуанов отметил, что общение и взаимодействие с иностранными инвесторами, в том числе с американскими, продолжается.
"Мы будем с ними (инвесторами. — Газета.Ru) сейчас встречаться. Они проявляют к нам по-прежнему интерес", — сказал Силуанов.
Ранее Силуанов рассказал, что курс рубля вернется к прежним значениям, если США не будут вводить новые санкции. Он отметил, что сразу после введения американских санкций инвесторы начали активнее вкладывать в иностранные активы, однако впоследствии ситуация стала более стабильной.
Газета.Ru: последние новости
Силуанов: кабмин не рассматривает закупку алюминия для поддержки "Русала" Силуанов объяснил отсутствие рисков для бюджета России от внешних займов компаний Трое подростков пострадали из-за оторвавшейся двери в подмосковной электричке
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп рассердился из-за звонка Путина206
Газа не будет: Киев провалил переговоры с «Газпромом»202
США уничтожили суперброневики наемников из РФ287
Известный музыкант умер в 28 лет97
В Сирии застрелили журналиста «Грозного»18
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение