Силуанов: иностранные инвесторы по-прежнему проявляют интерес к России

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что зарубежным инвесторам по-прежнему интересна Россия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Министр рассказал, что не почувствовал, что отношение к нему министров финансов из стран «большой двадцатки» изменилось. Силуанов отметил, что общение и взаимодействие с иностранными инвесторами, в том числе с американскими, продолжается.

"Мы будем с ними (инвесторами. — Газета.Ru ) сейчас встречаться. Они проявляют к нам по-прежнему интерес", — сказал Силуанов.