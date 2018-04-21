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Министры финансов России и США обсудили санкции
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Министры финансов России и США обсудили санкции 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Министр финансов России Антон Силуанов и глава минфина США Стивен Мнучин провели встречу в Вашингтоне и обсудили санкционную тематику. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское министерство.
"Министр финансов России Антон Силуанов 20 апреля на полях весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного Банка в Вашингтоне встретился с главой Минфина США Стивеном Мнучиным. В ходе встречи была обсуждена санкционная тематика", — говорится в сообщении пресс-службы Минфина России.
Ранее Силуанов рассказал, как будут поддерживать компании из санкционного списка США.
Он также отмечал, что иностранные инвесторы по-прежнему проявляют интерес к России.
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 Ещё 13 источников 
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