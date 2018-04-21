Министры финансов России и США обсудили санкции

"Министр финансов России Антон Силуанов 20 апреля на полях весенней сессии руководящих органов МВФ Всемирного Банка в Вашингтоне встретился с главой Минфина США Стивеном Мнучиным. В ходе встречи была обсуждена санкционная тематика", — говорится в сообщении пресс-службы Минфина России

Ранее Силуанов рассказал, как будут поддерживать компании из санкционного списка США

Он также отмечал, что иностранные инвесторы по-прежнему проявляют интерес к России.