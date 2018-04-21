Эксперт: ПСБ потребуется докапитализация для работы с компаниями под санкциями

Промсвязьбанку потребуется докапитализация для работы с компаниями, попавшими под санкции, считает советник Института современного развития (ИНСОРа) Никита Масленников

В пятницу министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил журналистам, что попавшие под новые санкции США компании запросили у правительства финансовую поддержку на сумму порядка ста миллиардов рублей, ликвидность им может предоставить Промсвязьбанк.

"Что касается, системной помощи, у нас есть Промсвязьбанк, который и задумывался как кредитная организация, которая будет работать с компаниями, попавшими под все волны санкций, не только под последние. Но для этого нужна его докапитализация", — сказал Масленников. Размер докапитализации еще предстоит уточнить, добавил эксперт.

Масленников отметил, что заявление Силуанова важно для рынка и для бизнеса и может положительно сказаться как на котировках, так и на курсе рубля.

"Важно то, что это такой очень чёткий, ясный и емкий сигнал и бизнесу российскому, и финансовому рынку — о том, что государство, правительство свои обещания намерено сдержать и поддержка будет оказана", — считает эксперт.

СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ

По мнению Масленникова, объявленная сумма в 100 миллиардов рублей — это срочная, немедленная помощь. «Для решения текущих задач, которые связаны, для »Русала" , например, необходимо выйти из дефолта, который может начаться по ряду выпусков в начале мая, поэтому естественно нужно срочное предоставление ликвидности для того, чтобы выйти из-под этого риска. Очевидно, что есть и по другим компаниям", — рассказал Масленников.

Однако, он добавил, что и впереди немало проблем. «Потому что часть санкционных компаний должна будет выплачивать внешний корпоративный долг во втором, третьем кварталах — там достаточно большие суммы. И здесь видимо придётся ЦБ включать какие-то дополнительные механизмы предоставления долларовой ликвидности банкам… Возврат механизма валютного РЕПО вполне рассматривается, как неизбежная мера», — добавил он.