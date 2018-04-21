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В Совфеде прокомментировали заявление Госдепа о коррупции на Украине
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В Совфеде прокомментировали заявление Госдепа о коррупции на Украине 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал доклад Госдепартамента США о нарушениях прав человека, коррупции и цензуре на Украине. Об этом сообщает RT.
"Вызывает удивление, что они заметили это только сейчас. Нарушение прав человека были еще во времена, когда Крым находился в составе Украины… Что касается коррупции, то ее видно невооруженным глазом. Она была раньше, есть и сегодня. Воровство организуют на самом высоком уровне", — сказал Цеков.
Он также отметил, что, вероятно, представленный доклад не повлияет на поддержку США украинской стороны.
Ранее сообщалось, что Госдеп нашел на Украине коррупцию, цензуру и нарушения прав человека.
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