В Совфеде прокомментировали заявление Госдепа о коррупции на Украине

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал доклад Госдепартамента США о нарушениях прав человека, коррупции и цензуре на Украине . Об этом сообщает RT. "Вызывает удивление, что они заметили это только сейчас. Нарушение прав человека были еще во времена, когда Крым находился в составе Украины… Что касается коррупции, то ее видно невооруженным глазом. Она была раньше, есть и сегодня. Воровство организуют на самом высоком уровне", — сказал Цеков. Он также отметил, что, вероятно, представленный доклад не повлияет на поддержку США украинской стороны. Ранее сообщалось, что Госдеп нашел на Украине коррупцию, цензуру и нарушения прав человека.