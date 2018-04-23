В МИД прокомментировали доклад Госдепа по правам человека

КНДР, Мьянму, Китай, Иран, Турцию, Венесуэлу и Россию. Госдепартамент опубликовал в пятницу очередной ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире, в котором раскритиковал, прежде всего, Сирию

"Как и предыдущие подобные опусы, изобилует политизированными оценками и грубыми идеологизированными штампами", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

В ведомстве отмечают, что «в соответствии с докладом государства, в зависимости от выставляемых им безапелляционных оценок уровня „демократичности“, преподносятся либо как главные нарушители прав человека, либо как вставшие на путь исправления».

"Соответствующим циничным образом подаются и оценки положения в правозащитной сфере вплоть до прямых выпадов в адрес национальных властей суверенных государств. Такой подход не стал для российской стороны неожиданностью, поскольку полностью вписывается в применяемую США практику двойных стандартов в правозащитной сфере в зависимости от того, насколько то или иное государство лояльно внешнеполитическому курсу Вашингтона и используемым им методам защиты демократии и прав человека", — заявили в МИД.

В отношении части доклада, касающейся России, в министерстве с сожалением констатировали, «что от русофобских стереотипов Вашингтону избавиться пока не удалось».

"Так, раздел, посвященный России, подготовлен в априори негативистском ключе и без учета неоднократно дававшихся российской стороной основательных разъяснений как публично, так и на профильных международных правозащитных площадках по конкретным темам обеспечения прав человека в Российской Федерации. Авторы доклада по-прежнему не гнушаются приемов, имеющих своей целью сформировать стойкое негативное отношение к России как «основному нарушителю прав человека». Для придания «весомости» этому тезису Вашингтон использует в докладе шаблонный набор обвинений, во многом скопированный из предыдущих докладов, и подверстанные под них «факты»", — отметили в МИД.