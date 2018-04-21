В Госдуме и Совфеде оценили доклад США о правах человека на Украине

Странно, что США только сейчас заметили коррупцию и нарушения прав человека на Украине . Впрочем, на отношениях Вашингтона и Киева этот факт не скажется. Такое мнение высказали RT российские парламентарии в связи с публикацией на сайте Госдепа доклада о состоянии прав человека в 2017 году.

"Вызывает удивление, что они заметили это только сейчас. Нарушение прав человека было еще во времена, когда Крым находился в составе Украины", — сказал сенатор от Крыма Сергей Цеков . «Что касается коррупции, то ее видно невооруженным глазом. Она была раньше, есть и сегодня. Воровство организуют на самом высоком уровне», добавил он.

"То, что на Украине происходит нарушение прав человека, — ни для кого не секрет. Думаю, Госдеп был вынужден среагировать на мнение правозащитников и внести данную информацию в свой доклад", — отметил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников

Оба парламентария считают, что изменения политики США в отношении Украины от внезапного прозрения Вашингтона ждать не стоит. «Американцы действуют по следующему принципу: Порошенко — проходимец, его окружение — такое же, но это наши проходимцы, наши союзники. Поэтому я считаю, что никаких серьёзных последствий данный доклад иметь не будет», — отметил Сергей Цеков. «Американские официальные структуры не перестанут поддерживать Украину, поскольку политическая целесообразность в США превалирует над правами человека, о которых они так пекутся», — полагает Леонид Калашников. При этом он отметил, что что сейчас американская сторона стоит в самом начале пути, который им еще предстоит пройти в отношении Украины. Ранее Госдепартамент США опубликовал доклад о состоянии прав человека в мире в 2017 году. В документе, в частности, говорится о серьезных правонарушениях на Украине: коррупции на правительственном уровне, цензуре, пытках, похищениях людей и убийствах.