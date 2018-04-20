Какие товары США поставляли Третьему рейху во время Второй мировой

Когда во время Нюрнбергского процесса президент Имперского банка Ялмар Шахт, однажды в гневе сказал своему адвокату: «Если Вы хотите судить немецких промышленников, то посадите рядом с ними бизнесменов США , ведь тот же завод „Опель“, производивший военную технику принадлежал и финансировался » Дженерал Моторс »». Подобных примеров Шахт привел десятки…

Информатизация концлагерей

Одним из самых страшных преступлений Третьего Рейха было создание концентрационных лагерей смерти. От их существования содрогался весь мир, но только не руководство компании IBM . По заказу фашистской Германии эта фирма поставляла немцам для работы концентрационных лагерей счетно-вычислительные машины, запчасти и бумагу к ним. Кого считали немцы в этих учреждениях, догадаться не сложно. Мало того, когда поток узников увеличился, значительно вырос и объем поставляемых вычислительных средств. Во многом благодаря оборудованию, получаемому из США немцы, смогли произвести точный подсчет неблагонадежных лиц, которых предполагалось арестовать и выслать в концлагеря. Причем факт данных шокирующих поставок никогда не был тайной за семью печатями, породив поток судебных исков против IBM от жертв Холокоста. Расплачивались немцы с американцами золотом, полученным за счет переплавки драгоценностей изъятых у несчастных узников.

Бензин для врага

Жадности и беспринципности западных бизнесменов можно только поражаться. Хорошо известно, что «Стандарт Ойл» в годы войны продала Третьему Рейху миллионы баррелей нефти. Мало того, на Канарских островах была создана заправочная станция для немецких подводных лодок. Этой же фирме принадлежал патент на составную часть горючего для немецких военных самолетов. Получалось, что американские и английские летчики платили патентный взнос за патент на деньги, от которого немецкие самолеты бомбили Великобританию . Самое интересное состоит в том, что немцы закупали у «Стандарт Ойл» существенно больше топлива, чем она поставляла армиям союзников. Владела фирмой семья Рокфеллеров. Что и говорить, если после войны следователи установили, что во время наиболее острых боевых действий через подставные фирмы Рокфеллеры отгрузили фашистам 10 000 тонн хлопка для производства пороха. При этом поставки армии США и СССР по Ленд-лизу эта фирма постоянно задерживала или проводила не в полном объеме.

Фанта для солдат Вермахта

Кроме оружия, топлива и техники американские предприниматели не забывали и о питании солдат Третьего Рейха. Сегодня продукция фирмы «Кока-кола» является одной из самых востребованных на мировом рынке безалкогольных напитков. Тем не менее, в годы войны, эта фирма наладила на территории Германии производство нового напитка — фанты, которая пришлась по душе солдатам Вермахта. Воины Красной Армии не раз рассказывали после войны, как находили в немецких пайках порошок, разбавив который водой можно было получить апельсиновую газировку. Данный список поставок немцам продукции американских фирм в годы войны можно продолжать до бесконечности. Причем в основном это была продукция именно военного назначения: комплектующие к реактивным снарядам ФАУ, аппаратура спецсвязи, взрыватели к снарядам, радиолокационное оборудование и многое другое…