На Вторчермете в многоэтажках пропала горячая вода и электричество

Сегодня ночью на Вторчермете пропали горячая вода и электричество. На улице Дорожной, в домах № 15, 17 и 19 нет горячей воды, а в многоэтажках на Умельцев — электричества.

— На Умельцев отключили электричество в нескольких домах, без света уже больше часа. Уличного освещения нет от перекрестка Новосибирской и Умельцев, — поделился читатель Е1.RU Вячеслав.

Горячей воды на Дорожной нет из-за проблемы с напряжением.

— В городской службе насос остановили после скачка напряжения, сейчас все проверяют. Потом включат, — рассказали в управляющей компании, которая обслуживает дома на Дорожной.

В Центральной диспетчерской службе пообещали, что через несколько часов вода появится.

— Из-за скачка напряжения отключен теплоисточник. Через два-три часа все будет восстановлено, — сообщили E1.RU в Центральной диспетчерской службе.

Почему нет электричества на Умельцев, и когда оно появится, в Екатеринбургской электросетевой компании не ответили.

С 3 апреля россияне получили возможность оплачивать ресурсы в обход управляющих компаний. Мы рассказали, как это сделать.