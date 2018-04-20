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На Вторчермете в многоэтажках пропала горячая вода и электричество
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На Вторчермете в многоэтажках пропала горячая вода и электричество 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня ночью на Вторчермете пропали горячая вода и электричество. На улице Дорожной, в домах № 15, 17 и 19 нет горячей воды, а в многоэтажках на Умельцев — электричества.
— На Умельцев отключили электричество в нескольких домах, без света уже больше часа. Уличного освещения нет от перекрестка Новосибирской и Умельцев, — поделился читатель Е1.RU Вячеслав.
Горячей воды на Дорожной нет из-за проблемы с напряжением.
— В городской службе насос остановили после скачка напряжения, сейчас все проверяют. Потом включат, — рассказали в управляющей компании, которая обслуживает дома на Дорожной.
В Центральной диспетчерской службе пообещали, что через несколько часов вода появится.
— Из-за скачка напряжения отключен теплоисточник. Через два-три часа все будет восстановлено, — сообщили E1.RU в Центральной диспетчерской службе.
Почему нет электричества на Умельцев, и когда оно появится, в Екатеринбургской электросетевой компании не ответили.
С 3 апреля россияне получили возможность оплачивать ресурсы в обход управляющих компаний. Мы рассказали, как это сделать.
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