Мослекторий покажет лекцию о том, почему важно грамотно говорить по-русски

23 апреля в парке «Зарядье» состоится лекция доцента кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Лидии Малыгиной. Тема: «Давайте говорить по-русски!» Филологи бьют тревогу, потому что уровень знания родного языка с каждым годом становится все ниже и ниже. С чем это связано? Как предотвратить развитие безграмотности? Почему важно грамотно излагать свои мысли? Об этом и многом другом можно будет узнать на лекции, которая пройдет в рамках проекта Мослекторий.

Прямую трансляцию смотрите 23 апреля в 12:00 на этой странице или на сайте «Мослектория». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.