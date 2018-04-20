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Мослекторий покажет лекцию о том, почему важно грамотно говорить по-русски
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Мослекторий покажет лекцию о том, почему важно грамотно говорить по-русски 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
23 апреля в парке «Зарядье» состоится лекция доцента кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Лидии Малыгиной. Тема: «Давайте говорить по-русски!» Филологи бьют тревогу, потому что уровень знания родного языка с каждым годом становится все ниже и ниже. С чем это связано? Как предотвратить развитие безграмотности? Почему важно грамотно излагать свои мысли? Об этом и многом другом можно будет узнать на лекции, которая пройдет в рамках проекта Мослекторий.
Прямую трансляцию смотрите 23 апреля в 12:00 на этой странице или на сайте «Мослектория». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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