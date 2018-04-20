Тулеев решил уйти из политики

«Я очень благодарен нашим депутатам областного совета, низкий поклон. Но не мое это. Я же практик, хозяйственник, реалист. Мне надо "сказал — сделал". А здесь… У нас особые люди депутаты. Это нужно иметь терпение… И они доки, молодцы, потому что без законов нельзя жить. Но у тебя душа должна к этому лежать. А я промышленник», — сказал Тулеев, комментируя свое участие в выборах в областной парламент.

Тулеев отметил, что разговоры о противостоянии исполнительной власти и парламента в регионе не закончатся, если он пойдет на выборы 9 сентября.

Экс-губернатор также заявил, что не поедет в Москву , чтобы «сидеть и что-то нажимать».

«Я устал от этой политики, от этой грязи, лжи. Видит господь, я честно служу и стране, и Кузбассу, но не хочу я уже. Тошно от всего этого. Достаточно… С одной стороны, когда это ушло, ты понимаешь, какое это облегчение. Страха нет, и ты начинаешь жить нормальной жизнью, как живут все порядочные люди. И поэтому, честно говоря, не хочу, и смысла нет в политике оставаться», — признался он.

Тулеев также опроверг информацию о том, что он собирается уехать за границу на лечение. По его словам, «у нас хорошая медицина и лечиться надо на месте», а за границей «кому ты там нужен».