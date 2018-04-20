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Москвичам станет проще записаться на прием к врачам узкой специальности
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Москвичам станет проще записаться на прием к врачам узкой специальности 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Мэр столицы Сергей Собянин поручил разработать понятную систему контроля по записи в поликлиники Москвы, а также поручил разобраться с вопросом записи пациентов к врачам узких специальностей.
С таким заявлением Собянин выступил в ходе заседания президиума правительства города.
Жители жалуются, что не всегда вовремя могут записаться к узким специалистам, врачам. К сожалению, у нас система мониторинга ЕМИАС не позволяет четко выделить проблемные зоны записи, проблемных врачей, к которым трудно записаться. Я просил разобраться с этим вопросом, надо создать четкую, понятную систему контроля за записью к врачам узкой специальности
— Сергей Собянин.
Свыше 13 тысяч литров донорской крови заготовлено в Подмосковье в I квартале 2018 года. Всего за три месяца текущего года произведено свыше 21 тысячи донаций. Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков напомнил, что ежегодно более 50 тысяч жителей Московской области сдают кровь.
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