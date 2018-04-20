Москвичам станет проще записаться на прием к врачам узкой специальности

Мэр столицы Сергей Собянин поручил разработать понятную систему контроля по записи в поликлиники Москвы , а также поручил разобраться с вопросом записи пациентов к врачам узких специальностей.

С таким заявлением Собянин выступил в ходе заседания президиума правительства города.

Жители жалуются, что не всегда вовремя могут записаться к узким специалистам, врачам. К сожалению, у нас система мониторинга ЕМИАС не позволяет четко выделить проблемные зоны записи, проблемных врачей, к которым трудно записаться. Я просил разобраться с этим вопросом, надо создать четкую, понятную систему контроля за записью к врачам узкой специальности

— Сергей Собянин.