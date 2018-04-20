Житель Уссурийска примотал к себе пять кг трепанга и пытался вывезти его в Китай

Его задержали на таможне. 5 кг сушеного трепанга обнаружили должностные лица таможенного поста МАПП Пограничный Уссурийской таможни. Гражданин России спрятал пакет с «морским огурцом» под одеждой. Выезжая из России в Китай , житель Уссурийска заявил, что не перемещает товары, подлежащие таможенному декларированию. Однако его внешний вид и неестественное поведение вызвали подозрения у таможенников и, как выяснилось при проведении личного таможенного досмотра, не зря. Гражданин добровольно выдал примотанный к телу скотчем пакет с трепангом. Правонарушитель рассказал, что спрятал товар для беспрепятственного перемещения через таможенную границу. В отношении гражданина России возбуждено дело об административном правонарушении за сокрытие товара от таможенного контроля. Товар изъят, проводится расследование, сообщает пресс-служба Уссурийской таможни. Справка Трепанг пользуется спросом в Китае, Японии и других азиатских странах, где за особые целебные свойства его называют «морским женьшенем». Трепанг содержит биологически активные вещества, способствующие профилактике многих заболеваний.