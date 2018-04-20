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Житель Уссурийска примотал к себе пять кг трепанга и пытался вывезти его в Китай
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Житель Уссурийска примотал к себе пять кг трепанга и пытался вывезти его в Китай 

Prim.News 1 час назад
Его задержали на таможне.
5 кг сушеного трепанга обнаружили должностные лица таможенного поста МАПП Пограничный Уссурийской таможни. Гражданин России спрятал пакет с «морским огурцом» под одеждой.
Выезжая из России в Китай, житель Уссурийска заявил, что не перемещает товары, подлежащие таможенному декларированию. Однако его внешний вид и неестественное поведение вызвали подозрения у таможенников и, как выяснилось при проведении личного таможенного досмотра, не зря. Гражданин добровольно выдал примотанный к телу скотчем пакет с трепангом. Правонарушитель рассказал, что спрятал товар для беспрепятственного перемещения через таможенную границу.
В отношении гражданина России возбуждено дело об административном правонарушении за сокрытие товара от таможенного контроля. Товар изъят, проводится расследование, сообщает пресс-служба Уссурийской таможни.
Справка
Трепанг пользуется спросом в Китае, Японии и других азиатских странах, где за особые целебные свойства его называют «морским женьшенем». Трепанг содержит биологически активные вещества, способствующие профилактике многих заболеваний.
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