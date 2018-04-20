Почему очень важно составить цифровое завещание прямо сейчас

Почему очень важно составить цифровое завещание прямо сейчасМногие из нас в последнее время аккумулируют все больше цифровых активов чем физических. Действительно, в сети есть электронные кошельки, криптовалюты, данные банковских счетов и карт, аккаунты с приобретенным контентом и прочее.

А теперь задумайтесь, что будет со всем этим цифровым богатством, если с вами вдруг что-то случится? Знает ли жена или дети пароли от банковских приложений, смогут ли родственники получить доступ к почте, Apple ID, электронным кошелькам и другим учеткам?

Чаще всего члены семьи не смогут оплатить коммунальные услуги, пополнить счет мобильного, совершить какие-либо покупки в сети или банально подключить новый девайс к домашнему роутеру.

Очень часто случаются ситуации, когда человек уходит из жизни, попадает в больницу, пропадает без вести, садится за решетку и т.п. В это время родным и близким требуется помощь, а к самым важным данным доступа у них нет.

Чтобы защитить своих родственников от подобной ситуации, следует составить так называемое цифровое завещание. Собрать все самое нужное и необходимое в одном месте для быстрого доступа.

Сейчас самое время позаботиться об этом, чтобы потом не было поздно.

Что нужно сохранить

Сначала следует составить список главных данных, которые следует сохранить для предоставления доступа родственникам и близким.

В основный список должны попасть:

1. Финансы

Лицо, являющееся главным обладателем цифровых данных в семье, может заболеть, попасть в непредвиденную ситуацию или просто оказаться вне доступа к сети. В этот момент родственникам может понадобиться доступ к информации.

Первоочередное, к чему следует получить доступ, денежные средства.

Важно составить перечень всех «цифровых заначек», данные для доступа к ним, способы оплаты или обналичивания средств.

Сюда следует включить:

банковские счета и карты, номера, пин-коды, сроки действия и CVV;

сервисы, с которых можно вывести средства (игровые счета, кэшбэк-сервисв, аккаунты в играх\казино\букмекерских конторах);

всевозможные вклады и инвестиции, активы, которые могут принести доход в будущем;

Каждую учетную запись лучше снабжать детальным описанием, особенностями работы. В большинстве сервисов сейчас работает двухфакторная аутентификация, для доступа к данным потребуется номер телефона, резервная почта, мастер-пароль или что-то еще.

Представьте, что работе с сервисом следует обучить совершенно незнакомого с ним человека. Чем точнее и детальнее будет написана инструкция, тем проще будет вашим родственникам в непредвиденной ситуации.

2. Страховые документы

Сразу после денежных средств в сложной ситуации близким могут понадобиться данных о действующих страховках. Это могут быть программы накопительного страхования, страхование жизни и здоровья, страховка квартиры, автомобиля и прочее.

Желательно иметь цифровые копии всех бумажных документов, чтобы была возможность получить доступ к ним из любой точки с подключением к сети.

Как минимум нужно сохранить номера договоров, названия страховых компаний, контакты менеджеров, с которыми следует связаться при возникновении страховых случаев.

В добавок к этому лучше сохранить данные о нахождении физических копий документов.

3. Долги

В современном обществе никто просто так никому не прощает долговые обязательства. Если с должником что-то случится, его долг будут выплачивать, жена, дети или родители.

Лучше, чтобы родственники сразу знали, с чем им придется иметь дело. Так получится оценить общее положение дел и избежать неприятных ситуаций или пени в будущем.

Для кредитов в банках обязательно указывать номера договоров, сроки и периодичность выплат. Лучше всего заранее найти соответствующие пункты относительно того, но кого лягут обязательства в случае неплатежеспособности должника и подготовить его к этому.

Для неофициальных долгов лучше приложить копии расписок или изложить устные договоренности.

В этом перечне желательно сохранить ресурсы с регулярными платежами. Например, подписку на Apple Music, Dropbox, онлайн-кинотеатр и прочее. Чаще всего эти сервисы автоматически продлевают подписку и списывают средства с карты или счета.

Чтобы в непредвиденной ситуации близкие могли сохранить больше средств и избежать лишних трат, укажите способ приостановки платных подписок.

Не забудьте записать своих должников. Кто и сколько денег должен, за что, когда обязуется отдать.

4. Бизнес

Для тех, кто является индивидуальным предпринимателем или имеет долю в бизнесе, следует подробно описать регистрационные данные, приложить цифровые копии документов, свидетельств и договоров.

Лучше всего добавить контактные данные доверенного лица, которое в экстренном случае сможет ввести родственников в курс дела и поможет вступить в права собственности.

Указывайте контакты всех партнеров, устные и задокументированные договоренности с ними.

Все это должно повысить шансы родственников на получение законных активов.

5. Другие важные данные

Для совершения многих операций потребуется доступ к электронной почте, телефонному номеру или учеткам во всевозможных сервисах.

Добавьте логины и пароли основных почтовых ящиков, которые используются для регистрации, номер телефона (контракт, пароль, секретное слово и т.п.), к которому привязаны сервисы, пароль разблокировки смартфона, планшета и компьютера.

Именно эти данные могут понадобиться для доступа ко всему перечисленному выше. Родственники банально не смогут ничего сделать с картами, средствами, сбережениями или страховками без подтверждения любым из доступных способов.

Сюда следует добавить описание всех локальных и сетевых хранилищ с данными, которые могут быть полезны родным и близким.

архив семейных фотографий на компьютере или в облаке;

дневники, идеи, записи и пометки, которые могут пригодиться;

рабочие документы и данные, которые составляют какую-либо ценность;

аккаунты в социальных сетях и мессенджерах;

учетные данные в сетевых хранилищах и облаках;

собственные домены и сайты со всей сопутствующей информацией.

Не забудьте о таком простом пункте, как учетная запись домашнего интернета. Найти договор получится не сразу, а вот если родственники останутся еще и без интернета, им придется нелегко.

6. Документы и физические хранилища

Если используете сервисы для хранения цифровых копий документов или просто имеете сканированные страницы паспорта, договоров, документов на право собственности, укажите их расположение.

Добавьте сопроводительные данные о физическом местоположении оригиналов.

Здесь могут храниться права, загранпаспорт, всевозможные удостоверения, свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка, дипломы и прочее.

Обязательно указываем всевозможные сейфы, тайники, банковские ячейки и спрятанные ценные вещи с указанием средств доступа к ним.

Что дальше

Довольно серьезный и внушительный список данных может как помочь близким в сложной ситуации, так и сильно навредить, если окажется в чужих руках.

Следует очень серьезно подойти к хранению подобных данных. Вот лишь несколько принципов, которые можно применять и комбинировать для защиты подобных данных.

Во-первых, можно разделить список на два или более уровней в зависимости от сложности слоившейся ситуации. Один должен содержать лишь данные, которые нужны при временном отсутствии владельца.

Например, данные о денежных счетах, страховках и документах, которые могут потребоваться в случае болезни или лечения, на случай ареста или других непредвиденных ситуаций, когда подразумевается скорое возвращение владельца.

Все остальные данные нужно включить в полный список, которые потребуются в более серьезной ситуации.

Во-вторых, данные можно разделить по уровню доступа. Так все или самые важные документы можно предоставить лишь самым близким, а остальные вспомогательные друзьям или доверенным лицам, которые в случае чего могут помочь родственникам.

В-третьих, удобнее разделить данные на постоянные и неизменные. Одни собираются и структурируются один раз. После этого файл надежно шифруется и помещается в защищенное место. Такие сведения могут сразу находиться на конечном устройстве, компьютере или почтовом ящике родственников, останется лишь передать им ключ доступа.

Другие данные, которые часто меняются, логичнее хранить в месте, где их можно быстро обновить или добавить новые.

В-четвертых, можно физически разделить зашифрованный файл или архив и раздать разные части некоторым людям. В случае необходимости они вместе смогут получить доступ к данным.

В-пятых, не храните подобные данные или их копии на локальных носителях. Так накопитель на компьютере может выйти из строя, флешка может быть потеряна или украдена. Важные файлы лучше помещать в сетевые хранилища или сервисы с синхронизацией, чтобы доступ к данным был отовсюду.

Это лишь основные идеи и принципы хранения цифрового завещания. В любом случае только вам решать как и где надежнее хранить подобные записи, как защищать их и передавать доверенным лицам.

Если тема будет интересной для вас, мы соберем и расскажем о самых эффективных способах хранения подобных завещаний.