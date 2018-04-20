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Правительство России создаст структуру для помощи санкционным компаниям
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Правительство России создаст структуру для помощи санкционным компаниям 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Правительство РФ в ближайшее время создаст при одном из ведомств специальную структуру, для взаимодействия с попавшими под санкции компаниями и помощи им, рассказал журналистам министр финансов России Антон Силуанов.
"Будет при одном из ведомств создана такая структура, которая будет координировать действия всех ведомств в правительстве и взаимодействовать с попавшими под санкции предприятиями", — сказал глава Минфина.
При каком именно ведомстве будет создана это структура — определит правительство.
"Перечень санкционных компаний известен, и люди, которые там будут работать должны быть в постоянном контакте с этими компаниями, изучать их потребности, изучать их предложения и готовить предложения для правительства. Это будет рабочий орган, я думаю, что он будет создан в ближайшее время", — уточнил он.
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