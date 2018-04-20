Студенты ДВФУ создадут мобильную ветроэнергетическую установку для широкого применения

Разработкой занимаются студенты Инженерной школы ДВФУ.

Молодые инженеры Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разрабатывают мобильную ветровую энергетическую установку для широкого применения. От традиционных устройств новую конструкцию отличают вертикальная ось турбины, высокая производительность, бесшумность, легкость и простота использования. В перспективе такое оборудование позволит получать экологически чистую электроэнергию частным лицам.

Разработкой занимаются студенты Инженерной школы ДВФУ по направлениям «Электроэнергетика и электротехника», «Электропривод и автоматика», «Прикладная механика» в рамках учебного курса «Проектная деятельность». Руководит работой ассистент кафедры электроэнергетики и электротехники ДВФУ Фирдавс Рахимов.

«Главная особенность новой установки — вертикальная ось, куда крепятся два ряда лопастей. Рабочее колесо охвачено внешним контуром неподвижных лопастей (статор), которые принимают набегающий поток воздуха и направляют его на ротор (ветроколесо) под заданным углом, — объяснил принцип работы Фирдавс Рахимов. — Наличие статора повышает производительность турбины за счет создания вихрей низкого давления. Это увеличивает поток воздуха через турбину, а при порывах ограничивает число оборотов, что делает установку безопасной, бесшумной и надежной».

В перспективе такие легкие и простые установки можно будет размещать непосредственно на крышах зданий и сооружений — вблизи потребителя.

«Ветряки карусельного типа — очень перспективные устройства. В июне 2018 года в России вступит в силу закон, разрешающий использовать частными лицами энергетические установки мощностью до 15 кВт. В ближайшие годы они будут активно применяться, а во многих странах это уже тренд. Приморье — пожалуй, самый благоприятный регион для получения экологически чистой энергии такого типа», — добавил руководитель проекта.

В настоящее время проектная группа работает над расчетами и моделированием, чтобы определить оптимальные размеры установки, материалы для лопастей и других конструктивных элементов. Итоговую модель студенты ДВФУ планируют создать к концу 2018 года. Это будет проект мобильной ветроэнергетической установки с условными размерами около 1 метра в высоту и в диаметре.

Дисциплина «Проектная деятельность» была введена для студентов 1-2 курсов Инженерной школы ДВФУ с сентября 2017 года. В настоящее время команды разрабатывают более 50 проектов, которые помогают будущим профессионалам развивать компетенции и навыки практической деятельности.

Молодые инженеры ДВФУ своими достижениями продолжают писать историю инженерного образования на Дальнем Востоке, которому в 2018 году исполняется 100 лет. Основные юбилейные торжества состоятся в сентябре-октябре, а ключевым событием станет встреча выпускников-инженеров всех поколений. На сайте www.100e2.ru продолжается перепись инженеров Дальнего Востока, сообщает пресс-служба ДВФУ.