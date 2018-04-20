Востоковеды: Удар США и союзников по Сирии пошёл на пользу террористам

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в эфире НСН заявил, что о дестабилизации ситуации в Сирии после американского удара говорят факты.

«Террористы почувствовали прилив энергии, это да. Об этом говорят факты — сразу после ракетного удара активизировался ИГИЛ (террористическая группировка, запрещённая в России — НСН). Также активизировалась Джебхат-ан Нусра (тоже запрещена в России — НСН), мобилизуя группы боевиков для передислокации на юг в район Даръа и создания там новой неподконтрольной исламистской зоны. Во многом это, конечно, результат ракетного удара», — заверил востоковед.

Он не исключил, что подобные атаки со стороны США продолжатся по тому же сценарию, по которому был организован этот удар.

«Логика следующая: сымитировали информационный вброс о химической атаке и сразу по режиму Дамаска нанесли ракетный удар. Дальше логика будет такая: ещё что-нибудь распылить и опять нанести удар. А если сделать в дальнейшем пожёстче, то, наверное, и удар будет пожёстче. Это как авиационная подготовка к будущим выступлениям», — заметил Чупрыгин.

Эксперт: От ядерной войны мир удержит только благоразумие Пентагона Однако целью США при ударе не была помощь террористам, уверен собеседник НСН. Здесь идёт совсем иное противостояние, в котором Сирия выступает лишь площадкой для военных действий.

«Но я думаю, что США не имели в виду поддержку террористов, когда наносили удар. Сам удар, учитывая всё ему предшествующее, имеет мало отношения к Сирии и Асаду. Это имеет прямое отношение к противостоянию между США, Великобританией и Россией. Это жест, прежде всего, в сторону России. Всё остальное — предлог», — заключил эксперт.

Евгений Сатановский. Подтвердил в эфире НСН слова Шойгу о дестабилизации обстановки в Сирии действиями американцев и президент Института Ближнего Востока

Иордании и «Идёт гражданская война, вы пытаетесь уничтожить террористов, и в их пользу по правительственным войскам наносится ракетный удар под абсолютно надуманным предлогом. Это что? Это не дестабилизация в поддержку террористических группировок, которые выпестованы в значительной мере теми инструкторами, которые там сидят от Америки и Франции , Англии и Саудовской Аравии Турции ?», — возмутился Сатановский.

Сергей Шойгу заметил, что удар США был нанесён как раз за два дня до завершения операции в Восточной Гуте. Что, по его словам, не помешало завершить её через двое суток после нанесения ударов. Напомним, что США и союзники пустили в сторону Сирии более сотни ракет, из которых 70 были сбиты силами сирийской системы ПВО.