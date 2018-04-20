Reuters: Литва попросила у США чаще направлять в Балтию для учений ракетные комплексы

ТАСС , 20 апреля. Власти Литвы направили США запрос о направлении в Балтийский регион для проведения регулярных учений зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и Avenger, что, по мнению Вильнюса, необходимо для сдерживания России . Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на министра охраны края (обороны) Литвы Раймундаса Кароблиса.

По его словам, литовское правительство считает, что США должны чаще, чем в прошлом, перебрасывать для учений в регион Балтии комплексы противовоздушной обороны дальнего радиуса действия Patriot и малой дальности Avenger.

В июле прошлого года президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что создание в странах Балтии региональной системы противовоздушной обороны (ПВО) усилило бы безопасность всего Североатлантического альянса . Ее высказывания прозвучали в связи с проведением учений подразделений ПВО стран — членов НАТО Tobruq Legacy — 2017 ("Наследие Тобрука — 2017"), в рамках которых американские военные впервые доставили в Литву ЗРК Patriot.