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Reuters: Литва попросила у США чаще направлять в Балтию для учений ракетные комплексы
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Reuters: Литва попросила у США чаще направлять в Балтию для учений ракетные комплексы 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 20 апреля. Власти Литвы направили США запрос о направлении в Балтийский регион для проведения регулярных учений зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и Avenger, что, по мнению Вильнюса, необходимо для сдерживания России. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на министра охраны края (обороны) Литвы Раймундаса Кароблиса.
По его словам, литовское правительство считает, что США должны чаще, чем в прошлом, перебрасывать для учений в регион Балтии комплексы противовоздушной обороны дальнего радиуса действия Patriot и малой дальности Avenger.
В июле прошлого года президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что создание в странах Балтии региональной системы противовоздушной обороны (ПВО) усилило бы безопасность всего Североатлантического альянса. Ее высказывания прозвучали в связи с проведением учений подразделений ПВО стран — членов НАТО Tobruq Legacy — 2017 ("Наследие Тобрука — 2017"), в рамках которых американские военные впервые доставили в Литву ЗРК Patriot.
Правительство Польши в конце марта подписало соглашение о реализации первой фазы поставок в республику «Пэтриотов». Страна приобретает их для создающейся национальной системы ПРО «Висла». Первые поставки должны произойти в 2022 году, а последующие — в 2024 году. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил 16 апреля, что его страна начинает переговоры с американской стороной о реализации второй фазы приобретения систем Patriot.
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