Любимов: Маятник Меркель качается то туда, то сюда

Топ-1: 16 апреля вступило в силу решение о блокировке Telegram Александр Любимов : 16 апреля вступило в силу решение о блокировке Telegram. Суд вынес соответствующее решение, поскольку в Telegram отказались предоставить Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки сообщений.

Сейчас начались мучительные попытки блокировать этот мессенджер, не все получается. Мы с вами присутствуем при первой величайшей войне прошлого и будущего. Очень интересно, чем все это закончится. Я ни на стороне одних, ни на стороне других: боюсь и цифровых царей, и нецифровых всегда боялся. Но в столкновении свободы и диктатуры должны победить мы!

Топ-2: Германия хочет освободить немецкий бизнес от участия в новых санкциях Александр Любимов: Власти Германии намерены обратиться к руководству США с просьбой освободить немецкий бизнес от участия в новых антироссийских санкциях.

Это, конечно, не новость. Но, хочу напомнить, что с тех пор, как была обнародована информация о том, что США прослушивают телефон (в том числе и мобильный) Ангелы Меркель, если вы заметили, она стала очень проамериканской. Тем не менее, в атаках на Сирию Германия не участвовала, теперь вот бизнес просит освободить его от участия в антироссийских санкциях. Видимо, что-то меняется в обратную сторону. Маятник всегда качается то туда, то сюда.

Топ-3: 11-летний мальчик рассказал о съемках химатаки в Сирии Александр Любимов: Российским журналистам удалось взять интервью у 11-летнего Хасана Диаба, участвовавшего в съемках постановочного ролика о предполагаемой химической атаке в сирийской Думе . Рассказ мальчика о том, что никакой химатаки не было, подтвердил его отец. Он рассказал, что вся съемка проводилась без ведома родителей. Мальчику заплатили рисом, печеньем и финиками.

Молодцы — наши журналисты, что раскопали эту историю. Жаль, что иногда они сами распинают невинных мальчиков точно таким же образом.

Топ-4: В Башкирии школьник устроил поножовщину Александр Любимов: В Башкирии в городе Стерлитамак подросток пришел в школу с ножом, где напал на учителей и школьников, а затем устроил поджог.

После всей этой истории, как водится, по всей Башкирии начались проверки, это меня всегда выбешивает. Когда на Сямозере утопили детей, тоже начались проверки. То есть, сначала топим, потом проверяем. Сначала мальчик приходит в школу с ножом, потом начинаются проверки. Но самая жуть — с Кемерово . Роспожарнадзор считает, что в стране больше 450 торговых центров неблагополучны с точки зрения пожарной безопасности. При этом названия торговых центров не называются. Получается, что интересы бизнеса важней человеческих жизней?

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