Ещё
Участники долгового рынка не могут провести сделки c бумагами «Русала» через Euroclear
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Участники долгового рынка не могут провести сделки c бумагами «Русала» через Euroclear 

Прайм 37 минут назад
ЛОНДОН, 20 апр /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Участники долгового рынка целую неделю не могут провести сделки по выводу средств из евробондов "Русала" через европейскую клиринговую систему Euroclear, рассказали РИА Новости два трейдера британских инвестиционных компаний.
По их словам, как только были объявлены санкции в отношении российского бизнесмена Олега Дерипаски и подконтрольных ему компаний «Русал» и En+, у участников торгов появились проблемы с проведением клиринговых расчетов через Euroclear.
"Euroclear перестал обслуживать сделки с «Русалом». Мы писали в компанию заявление, чтобы нам открыли возможность провести сделки, но ответа не получили", — сказал представитель одной британской инвестиционной компании.
"Евробонды «Русала» выглядели привлекательно, многие инвесторы взяли бумаги в свои портфели. Сейчас все ждут, когда Euroclear разморозит сделки или даст указание через кого их дальше проводить", — сказал другой собеседник агентства.
США в начале апреля ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников РФ. В новый санкционный список, в частности, попал миллиардер Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, «Русал», "Группа ГАЗ". При этом США до 7 мая разрешили своим гражданам сделки по выводу активов из этих компаний.
Позднее Euroclear сообщила, что внедрила меры по мониторингу операций с ценными бумагами российских компаний, которые затронуты новыми санкциями США.
Прайм: последние новости
Бумаги "Яндекса" и "Лукойла" в США подскочили на сообщениях об отложении санкций против РФ Суд 23 апреля рассмотрит дело о банкротстве Курганмашзавода Структура для помощи санкционным компаниям появится в правительстве РФ - Силуанов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп рассердился из-за звонка Путина135
Известный музыкант умер в 28 лет64
США уничтожили суперброневики наемников из РФ247
США предложили лишить российского золота541
Безопасность России оказалась под угрозой288
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение