«Я Цивилева не знал, его предложил Путин». Тулеев отверг возможность противостояния с врио главы Кузбасса

Сергея Цивилева в качестве вице-губернатора предложил Владимир Путин . Раз предложил, значит, оценил, президент у нас — умный и державный человек. Я Цивилева толком не знал, но по разговорам отметил, что он хорошо разбирается в угольной промышленности», — рассказал в интервью Тулеев

Далее, продолжая тему врио губернатора, Тулеев усмехнулся на вопросе о возможном противостоянии с Цивилевым.

«Никакого противостояния не будет — я не допущу. Коли вступил на должность председателя, то всячески поддержу Цивилева своей работой», — твердо заявил Аман Тулеев. И посетовал, что все равно «эти разговоры никогда не прекратятся». «Только в случае моего полного ухода на пенсию», — добавил экс-губернатор.