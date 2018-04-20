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«Я Цивилева не знал, его предложил Путин». Тулеев отверг возможность противостояния с врио главы Кузбасса
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«Я Цивилева не знал, его предложил Путин». Тулеев отверг возможность противостояния с врио главы Кузбасса 

РИА «ФедералПресс» 32 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Сергея Цивилева в качестве вице-губернатора предложил Владимир Путин. Раз предложил, значит, оценил, президент у нас — умный и державный человек. Я Цивилева толком не знал, но по разговорам отметил, что он хорошо разбирается в угольной промышленности», — рассказал в интервью Тулеев.
Далее, продолжая тему врио губернатора, Тулеев усмехнулся на вопросе о возможном противостоянии с Цивилевым.
«Никакого противостояния не будет — я не допущу. Коли вступил на должность председателя, то всячески поддержу Цивилева своей работой», — твердо заявил Аман Тулеев. И посетовал, что все равно «эти разговоры никогда не прекратятся». «Только в случае моего полного ухода на пенсию», — добавил экс-губернатор.
Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости».
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