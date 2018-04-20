В Москве и Петербурге наниматели дискриминируют работников по национальному признаку 

Андрей Щербак из НИУ ВШЭ и Алексей Бессуднов из Университета Эксетера прояснили ситуацию с дискриминацией этнических меньшинств на рынке труда в разных городах России. Этой проблеме посвящено большое количество исследований по всему миру. Однако в России данный вопрос пока изучен не так хорошо. Результаты исследования представлены на Апрельской конференции ВШЭ.
Ученые разместили на сайтах поиска работы несколько сотен фиктивных резюме. Несуществующие «кандидаты» искали работу повара, продавца, менеджера по продажам и программиста. Для каждой профессии исследователи постарались составить примерно равные по уровню резюме. «Соискателям» случайным образом присваивали имена, характерные для тех или иных этнических групп, например, «Кирилл Петухов», «Арам Балаян» или «Нигина Рахмонова» — всего 14 разных групп. Затем резюме рассылали на открытые вакансии в четырех разных городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Уфе. Всего исследователи подали заявки на более чем 9 000 вакансий.
Рассылка фиктивных резюме — популярный метод изучения дискриминации на рынке труда. Например, в 2012 году ученые из Йельского Университета рассылали фиктивные резюме студентов «Джона» и «Дженнифер», чтобы показать дискриминацию женщин в науке. В России, однако, такие исследования проводятся впервые.
Выяснилось, что работодатели Москвы и Петербурга лучше всего реагируют на кандидатов с русскими фамилиями — 41 процент соискателей из этой группы пригласили на собеседование. Близкие результаты были у украинцев (40 процентов), евреев (39 процентов) и немцев (37 процентов). А вот кандидаты с кавказскими и среднеазиатскими фамилиями получили заметно меньше приглашений на собеседования. Грузинов приглашали в 26 процентах случаев, армян — в 27 процентах, чеченцев, азербайджанцев, таджиков и узбеков — в 28 процентах, татар — в 29 процентах.
Таким образом, авторы показали выраженную дискриминацию представителей этнических групп из южных стран и регионов России. Также ученые отметили, что для всех этих групп негативное отношение к мужчинам было сильнее, чем к женщинам. А вот разницы в уровне дискриминации для разных профессий исследователи не заметили —— у грузина в Москве и Петербурге одинаково низкие шансы устроиться как поваром, так и программистом. В то же время негативного отношения к евреям и украинцам обнаружено не было.
В Казани и Уфе результаты оказались другими: представители всех этнических групп получили около 40 процентов откликов работодателей. Возможно, отсутствие дискриминации связано с более разнородным этническим составом населения — в обоих городах русские составляют около половины населения, другой половиной в Казани являются татары, а в Уфе — татары и башкиры. Отсюда привычка горожан постоянно взаимодействовать с представителями иных этносов. «Однако в Москве и Петербурге тоже живут люди разных национальностей. Может быть, дело в том, что этнические меньшинства в столицах Татарстана и Башкирии не воспринимаются как угроза коренному населению», — комментируют авторы статьи.