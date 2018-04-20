В Москве и Петербурге наниматели дискриминируют работников по национальному признаку

Андрей Щербак из НИУ ВШЭ и Алексей Бессуднов из Университета Эксетера прояснили ситуацию с дискриминацией этнических меньшинств на рынке труда в разных городах России . Этой проблеме посвящено большое количество исследований по всему миру. Однако в России данный вопрос пока изучен не так хорошо. Результаты исследования представлены на Апрельской конференции ВШЭ.

Санкт-Петербурге, Казани и Ученые разместили на сайтах поиска работы несколько сотен фиктивных резюме. Несуществующие «кандидаты» искали работу повара, продавца, менеджера по продажам и программиста. Для каждой профессии исследователи постарались составить примерно равные по уровню резюме. «Соискателям» случайным образом присваивали имена, характерные для тех или иных этнических групп, например, « Кирилл Петухов », «Арам Балаян» или «Нигина Рахмонова» — всего 14 разных групп. Затем резюме рассылали на открытые вакансии в четырех разных городах: Москве Уфе . Всего исследователи подали заявки на более чем 9 000 вакансий.

Рассылка фиктивных резюме — популярный метод изучения дискриминации на рынке труда. Например, в 2012 году ученые из Йельского Университета рассылали фиктивные резюме студентов «Джона» и «Дженнифер», чтобы показать дискриминацию женщин в науке. В России, однако, такие исследования проводятся впервые.

Выяснилось, что работодатели Москвы и Петербурга лучше всего реагируют на кандидатов с русскими фамилиями — 41 процент соискателей из этой группы пригласили на собеседование. Близкие результаты были у украинцев (40 процентов), евреев (39 процентов) и немцев (37 процентов). А вот кандидаты с кавказскими и среднеазиатскими фамилиями получили заметно меньше приглашений на собеседования. Грузинов приглашали в 26 процентах случаев, армян — в 27 процентах, чеченцев, азербайджанцев, таджиков и узбеков — в 28 процентах, татар — в 29 процентах.

Таким образом, авторы показали выраженную дискриминацию представителей этнических групп из южных стран и регионов России. Также ученые отметили, что для всех этих групп негативное отношение к мужчинам было сильнее, чем к женщинам. А вот разницы в уровне дискриминации для разных профессий исследователи не заметили —— у грузина в Москве и Петербурге одинаково низкие шансы устроиться как поваром, так и программистом. В то же время негативного отношения к евреям и украинцам обнаружено не было.