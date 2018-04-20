Первомайской «Монстрации» запретили шествие и митинг на Центральной набережной Волгограда

Администрация Волгограда отказала организаторам первомайской «Монстрации» в шествии с плакатами по центру Волгограда под предлогом, что им будет угрожать убирающая улицы специализированная техника коммунальщиков.

Монстранты, которых в очередной раз не приняли в число участников официальной первомайской колонны, планировали пройти своим шествием и устроить свой собственный митинг. Предполагалось, что 1 мая монстранты пройдут колонной по верхней террасе Центральной набережной от памятника Рокоссовскому на 7-й Гвардейской до памятника Хользунову у спуска к Речному вокзалу. Там, на площадке у памятника Хользунову участники акции собирались устроить импровизированный митинг из 111 человек.

— В ответ на уведомление о проведении художественного шествия «Монстрация» администрация ответила высокохудожеством про уборку по выбранному нами маршруту, — сообщил организатор акции Philippenzo Madonnaro. — По их утверждению, в праздничный день главная прогулочная зона Волгограда будет «создавать угрозу безопасности» для всех гуляющих волгоградцев и гостей города.

Администрация Волгограда сообщила, что 1 мая, районными властями на улице Чуйкова и ее бульварной части запланированы работы по благоустройству территории с использованием спецтехники, что создаст угрозу безопасности участников «Монстрации». Взамен монстрантам предложено, как и в прошлом году, пройти 1 мая по бульвару от 39-й Гвардейской до проспекта Металлургов и помитинговать на одноименной площади.

Первая волгоградская монстрация прошла 1 мая 2016 года в числе общего шествия областных профсоюзов с плакатами: «Сиплый, верни долг!», «Хороший асфальт на дороге не валяется!», «Шта?», «Скажи миру Мяу!», «Изыди клещ!» и большим транспарантом «Как бы не ослепнуть от этой красоты».

Из-за надписей на плакатах у монстрантов не раз возникали трения с полицией. Полицейские требовали убрать плакаты «Лично я здесь по работе», «Какие, к черту, трусики» и «Длй глсн бкв!». Особенное внимание целой группы сотрудников правоохранительных органов , возглавляемой полковником полиции, вызвал плакат «Ищу принцессу в золотом бикини». Утверждая, что выдвигаемый лозунг категорически не соответствует духу Первомая и международной солидарности людей труда, полицейские вынудили монстрантов убрать этот плакат. Несмотря на все противодействие, колонна первой волгоградской монстрации дошла до площади Павших Борцов, дружно скандируя буквы русского алфавита и лозунг: «Мир, труд, май, июнь, июль, отпуск!»

В прошлом году участники веселого и безумного шествия с трудом согласовали акцию, которая не нравится местным властям, и вынужденно переехали из центра города на площадку перед «Царицынской оперой» в Краснооктябрьском районе. О том, как прошла первомайская акция монстрантов, читайте в нашем материале.