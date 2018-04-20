Ещё
Музыкальный флешмоб пройдет на одной из станций полигона «ЦППК» 22 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Музыкальный флешмоб пройдет на одной из станций полигона «ЦППК» 22 апреля 

РИАМО 43 минуты назад
Фото: РИАМО
Студенты школы-студии МХАТ выступят 22 апреля на одной из станций полигона Центральной пригородной пассажирской компании с перепетыми популярными песнями, говорится в сообщении пресс-службы ОАО «ЦППК».
«В это воскресенье (22 апреля — ред.) молодые артисты исполнят кавер-версии популярных песен: «Подмосковные вечера», «18 лет», «Тополя», «Рай в душе моей» и другие», — говорится в сообщении.
Это уже третий музыкальный флешмоб от ОАО «Центральная ППК» и студентов школы-студии МХАТ, который проходит в этом году. Главный сюрприз — место проведения: каждый раз это новая станция полигона ЦППК.
«Вместе со студентами школы-студии МХАТ мы хотим подарить хорошее настроение всем нашим пассажирам. Согласитесь, здорово среди дня услышать знакомые с детства песни. Мы рады, что эта идея пришлась пассажирам по душе, и люди, оказавшиеся в этот момент на станции, не только наблюдают за происходящим, но и имеют возможность исполнить их вместе с артистами», — отметила пресс-секретарь ОАО «Центральная ППК» Софья Попова.
Первый музыкальный флешмоб ЦППК и Школы-студии МХАТ состоялся в декабре 2017 года на станции «Выхино».
РИАМО: последние новости
Форум «Кадровая перезагрузка в ЖКХ Московской области» пройдет 20 апреля Дома по реновации в Москве будут проектировать и строить с учетом «смарт‑стандарта» В Госдуме 20 апреля обсудят с бизнес‑кругами РФ законопроект о контрсанкциях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известный музыкант умер в 28 лет44
Трамп рассердился из-за звонка Путина82
США уничтожили суперброневики наемников из РФ216
Ответ США на «ракету Путина», требование Латвии и другие события дня36
США предложили лишить российского золота521
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение