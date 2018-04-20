Музыкальный флешмоб пройдет на одной из станций полигона «ЦППК» 22 апреля

Студенты школы-студии МХАТ выступят 22 апреля на одной из станций полигона Центральной пригородной пассажирской компании с перепетыми популярными песнями, говорится в сообщении пресс-службы ОАО «ЦППК».

«В это воскресенье (22 апреля — ред.) молодые артисты исполнят кавер-версии популярных песен: «Подмосковные вечера», «18 лет», «Тополя», «Рай в душе моей» и другие», — говорится в сообщении.

Это уже третий музыкальный флешмоб от ОАО «Центральная ППК» и студентов школы-студии МХАТ, который проходит в этом году. Главный сюрприз — место проведения: каждый раз это новая станция полигона ЦППК.

«Вместе со студентами школы-студии МХАТ мы хотим подарить хорошее настроение всем нашим пассажирам. Согласитесь, здорово среди дня услышать знакомые с детства песни. Мы рады, что эта идея пришлась пассажирам по душе, и люди, оказавшиеся в этот момент на станции, не только наблюдают за происходящим, но и имеют возможность исполнить их вместе с артистами», — отметила пресс-секретарь ОАО «Центральная ППК» Софья Попова.

Первый музыкальный флешмоб ЦППК и Школы-студии МХАТ состоялся в декабре 2017 года на станции «Выхино».