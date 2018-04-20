Мусоросортировочный пункт в Химках остановили из-за накопленных отходов

МОСКВА , 20 апреля. / ТАСС /. Собственник мусоросортировочного пункта в подмосковных Химках вблизи закрытого мусорного полигона «Левобережный» — ООО «Экопромсервис» остановил его работу из-за накопленных на площадке отходов. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс— службе администрации городского округа Химки.

Ранее в субботу жители в социальных сетях выложили видео, где запечатлена очередь мусоровозов на Лихачевском шоссе вблизи закрытого полигона «Левобережный» в Химках. Пользователи соцсетей выразили опасение, что мусор могут незаконно свозить на закрытую свалку. В администрации округа видео объяснили приостановкой работы сортировочной станции вблизи «Левобережного».

"Прием отходов на мусоросортировочный пункт ООО «Экопромсервис» (находится вблизи «Левобережного» — прим. ТАСС) приостановлен до полного вывоза находящихся на его территории отсортированных твердых коммунальных отходов", — сообщили в пресс-службе. В администрации отметили, что работа объекта возобновится в штатном режиме после того, как площадку очистят. Однако скопления мусоровозов на подъезде к сортировке местные власти не зафиксировали.