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Мусоросортировочный пункт в Химках остановили из-за накопленных отходов
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Мусоросортировочный пункт в Химках остановили из-за накопленных отходов 

ТАСС 41 минуту назад
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Собственник мусоросортировочного пункта в подмосковных Химках вблизи закрытого мусорного полигона «Левобережный» — ООО «Экопромсервис» остановил его работу из-за накопленных на площадке отходов. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс— службе администрации городского округа Химки.
Ранее в субботу жители в социальных сетях выложили видео, где запечатлена очередь мусоровозов на Лихачевском шоссе вблизи закрытого полигона «Левобережный» в Химках. Пользователи соцсетей выразили опасение, что мусор могут незаконно свозить на закрытую свалку. В администрации округа видео объяснили приостановкой работы сортировочной станции вблизи «Левобережного».
"Прием отходов на мусоросортировочный пункт ООО «Экопромсервис» (находится вблизи «Левобережного» — прим. ТАСС) приостановлен до полного вывоза находящихся на его территории отсортированных твердых коммунальных отходов", — сообщили в пресс-службе. В администрации отметили, что работа объекта возобновится в штатном режиме после того, как площадку очистят. Однако скопления мусоровозов на подъезде к сортировке местные власти не зафиксировали.
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