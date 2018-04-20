Госдеп обвинил Москву в нарушениях прав человека в Донбассе, Крыму и Чечне

Как передает «Интерфакс», дипломат сообщил, что Вашингтон просит Москву «прекратить ужасную оккупацию украинского Крымского полуострова», обращает внимание на нарушения, творимые пророссийскими силами на востоке Украины , а также предпринять усилия для предотвращения нарушений прав человека в Чечне.

Салливан также обвинил Россию в подрыве суверенитета западных стран.

Как сообщает РИА Новости, в докладе американского внешнеполитического ведомства сообщается, что «оккупация Крыма» негативно влияет и на ситуацию с правами человека в России.

В Госдепе утверждают, что в Донбассе погибли от рук пророссийских сил сотни человек. Многие из жителей Украины, как утверждается в документе, который оценивает ситуацию с правами человека в мире, в 2017 году, были подвергнуты в России арестам и пыткам.