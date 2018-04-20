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Госдеп обвинил Москву в нарушениях прав человека в Донбассе, Крыму и Чечне
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Госдеп обвинил Москву в нарушениях прав человека в Донбассе, Крыму и Чечне 

Вести.Ru 20 минут назад
Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан, выступая на презентации ежегодного доклада Госдепа США о правах человека в мире, призвал Россию обратить внимание на ситуацию с Крымом, проблемы в Донбассе и вопросы защиты прав человека в Чечне.
Как передает «Интерфакс», дипломат сообщил, что Вашингтон просит Москву «прекратить ужасную оккупацию украинского Крымского полуострова», обращает внимание на нарушения, творимые пророссийскими силами на востоке Украины, а также предпринять усилия для предотвращения нарушений прав человека в Чечне.
Салливан также обвинил Россию в подрыве суверенитета западных стран.
Как сообщает РИА Новости, в докладе американского внешнеполитического ведомства сообщается, что «оккупация Крыма» негативно влияет и на ситуацию с правами человека в России.
В Госдепе утверждают, что в Донбассе погибли от рук пророссийских сил сотни человек. Многие из жителей Украины, как утверждается в документе, который оценивает ситуацию с правами человека в мире, в 2017 году, были подвергнуты в России арестам и пыткам.
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