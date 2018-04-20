Как содержать ванну в чистоте?

Sobesednik.ru рекомендует взять на вооружение несколько простых правил, которые помогут содержать ванну в порядке.

Приятно, когда ванна сияет белизной и свежестью. Но со временем любая, даже самая новая ванна понемногу теряет свой привлекательный вид. На стенках образуется желтоватый или серый налет. От ржавой воды, текущей из наших кранов, появляются кирпичного цвета пятна и разводы. Ванна выглядит грязной, и это не только неприятно, но и опасно. На поверхности грязной ванны активно размножаются различные микробы, бактерии и микроорганизмы, любящие теплую и влажную среду. Поэтому, кстати, может появиться и неприятный запах. Вывод один: за чистотой ванны стоит тщательно следить.

Протирать

После каждого использования обязательно мойте ванну. Это не займет у вас много сил и времени: просто ополосните стенки и дно теплой водой из душа, а затем протрите их специально приготовленным для этой цели махровым или льняным полотенцем. Выполняйте это правило неукоснительно, и налет на стенках будет образовываться куда медленнее.

Чистить

Эмалированные ванны чистят 1 раз в неделю, акриловые — 1 раз в 2 недели. Даже если вы еще не видите особых загрязнений, этого графика лучше придерживаться.

Что за налет?

Прежде чем приступить к чистке ванны, оцените ее состояние. Какая проблема является основной?

• Налет от мыла (образуется в результате использования средств для купания, шампуней и даже обычного мыла).

• Налет от извести (появляется в результате высокой жесткости воды и наличия в ее составе большого количества солей).

• Пожелтение (появляется в результате высокой концентрации марганца в воде или обусловлено оседанием различных окислов и водопроводных биопленок вследствие изношенной водопроводной системы).

• Ржавчина.

Выбор средства

Подбирая средство для чистки, обязательно учитывайте материал, из которого изготовлена ванна! В наши дни в обычных квартирах чаще всего устанавливают ванны двух типов: чугунные с эмалированным покрытием, и акриловые.

Акрил

Ванны этого типа нельзя чистить средствами, в которых содержатся абразивные вещества, различные виды кислот, аммиак и спирт. Нельзя также использовать стиральный порошок.

Лучше пользоваться специальными жидкими и гелеобразными средствами. Но в большинстве случаев ванну можно просто протереть жидким мылом или средством для мытья посуды.

Для мытья используйте губки или мягкие салфетки и ни в коем случае не пользуйтесь губками с абразивным слоем или проволочными мочалками.

Чугун с эмалированным покрытием

Несмотря на то, что эмаль — это износостойкий материал, при чистке таких ванн также следует соблюдать правила. Агрессивные порошки и жидкости, содержащие хлор, кислоту, щелочь, необходимо применять только в крайних случаях.

Для эмалированных ванн выпускают множество разнообразных средств для чистки. Для регулярного ухода лучше применять средства, содержащие в составе пищевую соду, а остальные использовать по мере необходимости.

Чтобы хорошо очистить ванну, ее следует предварительно намочить, затем нанести на поверхность чистящее средство и оставить на 10-15 минут.

Можно использовать поролоновые или капроновые губки, капроновые щетки. Для новой ванны, не имеющей трещин и сколов, лучше вообще брать мягкую салфетку. Категорически нельзя использовать губки или щетки с металлическими волокнами.

Народные средства

На пятно ржавчины толстым слоем нанесите горчицу домашнего приготовления и оставьте на 8-9 часов. Смочите подсохшую горчицу теплой водой и, растерев по поверхности, смойте теплой водой. Это средство хорошо для любого типа ванн.