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Турция обвинила США во вмешательстве во внутренние дела
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Турция обвинила США во вмешательстве во внутренние дела 

ИА Синьхуа 21 апреля 2018
Фото: Вестник Кавказа
Анкара, 21 апреля /Синьхуа/ — Министерство иностранных дел Турции в пятницу вечером заявило, что высказывание официального представителя Государственного департамента США относительно намерения Турции провести досрочные выборы в условиях режима чрезвычайного положения является неприемлемым, назвав его «вмешательством во внутренние дела других стран».
Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт на днях заявила, что в условиях режима чрезвычайного положения Турции будет трудно провести свободные, честные и прозрачные выборы. В связи с этим Министерство иностранных дел Турции в пятницу в письменном заявлении отметило, что данное высказывание является неприемлемым, назвав его вмешательством в государственную волю Турции.
В заявлении подчеркивается, что действие режима чрезвычайного положения нацелено на борьбу с терактами, угрожающими единству и существованию страны. МИД подвергло критике некоторые страны, которые «с одной стороны, заявляют о поддержке демократии и правопорядка, а с другой стороны, применяют к Турции двойные стандарты, публикуя предвзятые высказывания».
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в пятницу раскритиковал США за эти высказывания.
Напомним, Великое национальное собрание Турции на голосовании 18 апреля приняло представленное правительством предложение о продлении режима чрезвычайного положения с 19 апреля еще на три месяца.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 апреля объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 24 июня 2018 года. Напомним, согласно предварительному плану, выборы должны были состояться в ноябре 2019 года. —0—
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