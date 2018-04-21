Турция обвинила США во вмешательстве во внутренние дела

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт на днях заявила, что в условиях режима чрезвычайного положения Турции будет трудно провести свободные, честные и прозрачные выборы. В связи с этим Министерство иностранных дел Турции в пятницу в письменном заявлении отметило, что данное высказывание является неприемлемым, назвав его вмешательством в государственную волю Турции.

В заявлении подчеркивается, что действие режима чрезвычайного положения нацелено на борьбу с терактами, угрожающими единству и существованию страны. МИД подвергло критике некоторые страны, которые «с одной стороны, заявляют о поддержке демократии и правопорядка, а с другой стороны, применяют к Турции двойные стандарты, публикуя предвзятые высказывания».

Напомним, Великое национальное собрание Турции на голосовании 18 апреля приняло представленное правительством предложение о продлении режима чрезвычайного положения с 19 апреля еще на три месяца.