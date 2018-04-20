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Судмедэксперты Беларуси делятся опытом по созданию спецведомства
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Судмедэксперты Беларуси делятся опытом по созданию спецведомства 

Мир24 47 минут назад
Судмедэксперты Беларуси делятся опытом с коллегами из стран Евразии. В эти дни в Минске проходит научная конференция, передает «МИР 24».
На нее приехали 400 специалистов из самых разных стран. Всех их интересует уникальный опыт Беларуси по созданию специального ведомства.
«Наш опыт уникален. На постсоветском пространстве, наверное, даже и в мире, мы единственная страна, которая создала единое судебно-экспертное учреждение, поэтому очень большой интерес к тому, какой путь мы прошли, и чего мы добились за эти пять лет», — сказал зампредседателя госкомитета судебных экспертиз Беларуси Сергей Евмененко.
На конференции Беларусь уже подписала соглашения о сотрудничестве с Китаем, Латвией и Узбекистаном.
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