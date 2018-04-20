Ещё
Иском США пытаются оттянуть внимание от Сирии и Солсбери, заявил депутат
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иском США пытаются оттянуть внимание от Сирии и Солсбери, заявил депутат 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Иск демократической партии США против правительства РФ, ГРУ, Араса и Эмина Агаларовых, компании WikiLeaks и ее главы Джулиана Ассанжа, а также предвыборной кампании Дональда Трампа — это попытка США оттянуть внимание от событий в Сирии и Солсбери, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
"Я думаю, что в данном случае, это как раз та логическая цепочка событий, которые всячески пытаются оттянуть внимание от тех событий, которые мы наблюдали сейчас в Сирии, тех событий, которые связаны со Скрипалями, и другими, которые пытаются показать Россию в довольно таки неприглядном свете", — сказал Выборный.
Он добавил, что очень прискорбно наблюдать, как ряд стран, уважаемых и развитых, играет по чужим правилам и всячески пытаются угодить США.
РИА Новости: последние новости
Умер 28-летний шведский артист Авичи Цивилев удовлетворен отказом суда в проведении митинга 21 апреля в Кемерово Берлин выразит озабоченность антироссийскими санкциями США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известный музыкант умер в 28 лет23
Ответ США на «ракету Путина», требование Латвии и другие события дня32
США уничтожили суперброневики наемников из РФ189
Трамп рассердился из-за звонка Путина27
США предложили лишить российского золота504
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение