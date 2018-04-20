Иском США пытаются оттянуть внимание от Сирии и Солсбери, заявил депутат

"Я думаю, что в данном случае, это как раз та логическая цепочка событий, которые всячески пытаются оттянуть внимание от тех событий, которые мы наблюдали сейчас в Сирии, тех событий, которые связаны со Скрипалями, и другими, которые пытаются показать Россию в довольно таки неприглядном свете", — сказал Выборный.

Он добавил, что очень прискорбно наблюдать, как ряд стран, уважаемых и развитых, играет по чужим правилам и всячески пытаются угодить США.