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У шведского диджея Авичи были серьезные проблемы со здоровьем
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У шведского диджея Авичи были серьезные проблемы со здоровьем 

Москва24 21 апреля 2018
Фото: Москва24
Шведский диджей Авичи скончался в возрасте 28 лет, сообщает телеканал «Москва 24».
У Тима Берглинга в последние годы были серьезные проблемы со здоровьем. Он перенес операцию по удалению желчного пузыря и страдал панкреатитом. Родственники покойного попросили уважать их право на приватность и давать комментарии отказались.
Известно, что Авичи был найден мертвым в оманской столице Маскат. По предварительным данным, он скончался во время работы над новым проектом.
Карьера артиста началась еще в 2006 году. Его треки не раз занимали первые места в международных чартах и были номинированы на Гремми. Студийные альбомы дважды становились платиновыми. Авичи был одним из самых высокооплачиваемых диджеев в мире. Свой последний альбом музыкант выпустил всего лишь год назад.
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