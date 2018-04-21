У шведского диджея Авичи были серьезные проблемы со здоровьем

У Тима Берглинга в последние годы были серьезные проблемы со здоровьем. Он перенес операцию по удалению желчного пузыря и страдал панкреатитом. Родственники покойного попросили уважать их право на приватность и давать комментарии отказались.

Известно, что Авичи был найден мертвым в оманской столице Маскат . По предварительным данным, он скончался во время работы над новым проектом.

Карьера артиста началась еще в 2006 году. Его треки не раз занимали первые места в международных чартах и были номинированы на Гремми. Студийные альбомы дважды становились платиновыми. Авичи был одним из самых высокооплачиваемых диджеев в мире. Свой последний альбом музыкант выпустил всего лишь год назад.