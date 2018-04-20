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СМИ: шведский диджей Авичи скончался в возрасте 28 лет
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СМИ: шведский диджей Авичи скончался в возрасте 28 лет 

WMJ.ru 51 минуту назад
Фото: WMJ.ru
Hollywood Reporter сообщает, что шведский диджей и музыкант Авичи (Avicii) скончался в возрасте 28 лет. Молодого человека нашли мертвым в его доме в Маскате. Причины смерти пока не раскрываются. Семья музыканта пребывает в шоковом состоянии и просит их не беспокоить. Издание напоминает, что в прошлом году у Авичи был острый панкреатит из-за чрезмерного употребления алкоголя. Музыкант взял перерыв в карьере, чтобы восстановить здоровье, но продолжал работать в студии.
Смерть артиста наступила через несколько дней после того, как он был номинирован на премию Billboard Music Award. Незадолго до этого Авичи обещал поклонникам начало своей новой музыкальной страницы, которая, увы, уже не увидит свет.
По данным журнала Forbes, в 2013 году Авичи входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира с годовым доходом в 20 миллионов долларов. Поклонники выражают соболезнования в связи с внезапной кончиной артиста.
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Фото:Instagram
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