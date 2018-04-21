Одним городом воинской славы может стать больше в России

Подписи за присвоение звания «Города воинской славы» собрали в Горячем Ключе. Больше половины местных жителей положительно отнеслись к тому, чтобы дать городу новый статус. Об этом сообщил интернет-портал «Кубань 24».

В прошлом году мы занимались сбором всех документов, также собирали подписи жителей Горячего Ключа. Мы должны этот путь пройти, надеюсь, нас поддержит Правительство Российской Федерации

— глава администрации Иван Федоровский

Собранные документы и подписи сейчас рассматривают Законодательное собрание Краснодарского края и губернатор. Местные власти рассчитывают на положительный ответ к 75-летней

годовщине со дня освобождения Кубани от немецких войск.

Город достоин этого звания, потому что он был центром военных действий. Мои прадед и прабабушка отдали жизни за свою Родину

— житель Горячего Ключа.

Немецко-фашистская

Туапсе. армия вторглась в Горячий Ключ летом 1942 года. Именно оттуда гитлеровские войска планировали выйти на Северный Кавказ. В течение полугода советские солдаты оказывали активное сопротивление врагу, не давая сбыться их планам. Сейчас на Кубани звание «Города воинской славы» присвоено Анапе