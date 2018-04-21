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Одним городом воинской славы может стать больше в России
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Одним городом воинской славы может стать больше в России 

360tv.ru 1 час назад
Подписи за присвоение звания «Города воинской славы» собрали в Горячем Ключе. Больше половины местных жителей положительно отнеслись к тому, чтобы дать городу новый статус. Об этом сообщил интернет-портал «Кубань 24».
В прошлом году мы занимались сбором всех документов, также собирали подписи жителей Горячего Ключа. Мы должны этот путь пройти, надеюсь, нас поддержит Правительство Российской Федерации
— глава администрации Иван Федоровский.
Собранные документы и подписи сейчас рассматривают Законодательное собрание Краснодарского края и губернатор. Местные власти рассчитывают на положительный ответ к  75-летней
годовщине со дня освобождения Кубани от немецких войск.
Город достоин этого звания, потому что он был центром военных действий. Мои прадед и прабабушка отдали жизни за свою Родину
— житель Горячего Ключа.
Немецко-фашистская
армия вторглась в Горячий Ключ летом 1942 года. Именно оттуда гитлеровские войска планировали выйти на Северный Кавказ. В течение полугода советские солдаты оказывали активное сопротивление врагу, не давая сбыться их планам. Сейчас на Кубани звание «Города воинской славы» присвоено Анапе и Туапсе.
В Москве, тем временем, полным ходом идет подготовка к празднованию Дня Победы. Сегодня ночью в столицу прибыла колонна боевой техники для участия в параде на Красной площади.
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