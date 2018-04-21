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Горячий Ключ может стать «Городом воинской славы»
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Горячий Ключ может стать «Городом воинской славы» 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 21 апр. — Новая Кубань. Инициатива о присвоении г. Горячий Ключ почётного звания «Город воинской славы» официально была высказана в начале 2018 года, когда совет ветеранов города стал собирать подписи. По словам председателя совета Ольги Шестибратовой, Горячий ключ является особо значимым для успеха Туапсинской оборонительной операции: «Это один из значимых и ключевых этапов битвы за Кавказ. Враг не смог прорваться к Туапсе и Джубге, а Горячий Ключ стал непреодолимой преградой на пути немцев».
На текущий момент собрано 28718 подписей горожан, поддерживающих инициативу о присуждении. Данные переданы в Законодательное собрание края. Горожане ожидают решения вопроса о присвоении «Города воинской славы» к 75-летию со дня освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Всего 45 городов России сейчас носят это почётное звание, среди которых Туапсе и Анапа.
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