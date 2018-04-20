Швецов стал самым состоятельным сотрудником Центробанка в 2017 году

Доход первого зампреда Центробанка Сергей Швецов увеличился в 2017 году почти втрое — с 30,6 млн рублей до 88,6 млн рублей. Он стал самым состоятельным сотрудником ЦБ по итогам прошлого года, следует из материалов регулятора.

В собственности у Швецова находятся жилой дом в США ; квартира, машиноместо и кладовое помещение в Испании . Из российских активов — квартира, 1/5 доли еще одноквартиры, два машиноместа, земельный участок и нежилое здание (гостевой дом) в России . Из транспортных средств у зампреда значится снегоход Arctic Cat (с пометкой «в угоне»).

Доход супруги Сергея Швецова за прошлый год составил 35,7 млн рублей, в ее собственности — четыре земельных участка, две квартиры, жилой дом и машиноместо в России, а также автомобиль Infiniti FX 37.