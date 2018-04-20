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Швецов стал самым состоятельным сотрудником Центробанка в 2017 году
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Швецов стал самым состоятельным сотрудником Центробанка в 2017 году 

Банки.ру 44 минуты назад
Доход первого зампреда Центробанка Сергей Швецов увеличился в 2017 году почти втрое — с 30,6 млн рублей до 88,6 млн рублей. Он стал самым состоятельным сотрудником ЦБ по итогам прошлого года, следует из материалов регулятора.
В собственности у Швецова находятся жилой дом в США; квартира, машиноместо и кладовое помещение в Испании. Из российских активов — квартира, 1/5 доли еще одноквартиры, два машиноместа, земельный участок и нежилое здание (гостевой дом) в России. Из транспортных средств у зампреда значится снегоход Arctic Cat (с пометкой «в угоне»).
Доход супруги Сергея Швецова за прошлый год составил 35,7 млн рублей, в ее собственности — четыре земельных участка, две квартиры, жилой дом и машиноместо в России, а также автомобиль Infiniti FX 37.
Рост доходов первого зампреда ЦБ обусловлен операциями по ликвидации инвестиций в недвижимость в Мексике, объяснили РБК в пресс-службе ЦБ. Согласно декларации о доходах служащих ЦБ за 2016 год, у Сергея Швецова не было в собственности недвижимости, расположенной в Мексике. Однако было указано, что в его пользовании находились шесть квартир общей площадью 690 кв. м, расположенных в Мексике. В декларации за 2017 год эта недвижимость не указана.
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