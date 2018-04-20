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Белорусская АЭС позволит снизить выброс парниковых газов
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Белорусская АЭС позволит снизить выброс парниковых газов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Снижение выбросов парниковых газов благодаря переходу Беларуси на атомную энергетику предварительно оценивается в 7-10 млн тонн. Эту впечатляющую цифру привел 20 апреля заместитель министра энергетики РБ Михаил Михадюк. Вместе с участниками международного форума «Профсоюзы и зеленые рабочие места» он посетил строящуюся в Островце первую национальную атомную электростанцию.
Отметив экологическую составляющую объекта энергетики, Михадюк обратил внимание и на социальный характер АЭС. По его словам, планируется создать около 2400 новых рабочих мест непосредственно на самой станции и в организациях, которые будут ее обслуживать.
Оценивая важность условий труда в атомной энергетике, замминистра подчеркнул, что главным приоритетом при сооружении АЭС для Беларуси является ее безопасность. Для этого специалистами и международными экспертами обеспечивается качество проектной документации.
Строго контролируется и качество оборудования во время его изготовления и приемки при поступлении на площадку. «Причем перед началом монтажа тяжеловесного оборудования мы проводим дополнительную проверку строительных конструкций и фундаментов. Сейчас, например, перед началом монтажа турбины на втором энергоблоке, мы провели оценку фундамента турбины, пригласив экспертов. Представители специализированной организации подтвердили, что фундамент готов к монтажу турбоагрегата», — пояснил Михаил Михадюк.
Еще одна важнейшая составляющая АЭС — подготовка кадров для ее эксплуатации. «Эта работа ведется в рамках государственной программы по подготовке кадров для ядерной энергетики. Сегодня мы практически подготовили персонал для первого энергоблока по всем основным специальностям», — пояснил представитель министерства.
В общественном диалоге, по информации БЕЛТА, приняли участие около 150 представителей профсоюзов и научного сообщества из 41 страны. Зарубежные гости осмотрели экспозицию информационного центра АЭС, посетили строительную площадку станции, ознакомились с ходом ее сооружения.
Как известно, Белорусская АЭС строится по типовому российскому проекту АЭС-2006 нового поколения 3+ вблизи Островца в Гродненской области. Первый энергоблок должен дать ток уже в 2019 году, второй — в 2020-м.
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