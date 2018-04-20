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Власти Чувашии планируют найти новых арендаторов муниципальных теплосетей
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Власти Чувашии планируют найти новых арендаторов муниципальных теплосетей 

ТАСС 1 час назад
ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Правительство Чувашии намерено найти новых арендаторов муниципальных теплосетей вместо компании «Коммунальные технологии», накопившей свыше 360 млн рублей долга за аренду перед администрацией Чебоксар. Как сообщил в пятницу ТАСС в кулуарах Ялтинского международного экономического форума глава республики Михаил Игнатьев, Арбитражный суд Чувашии в апреле удовлетворил иск о взыскании задолженности по арендной плате по договору, который был заключен администрацией города Чебоксары с ООО «Коммунальные технологии» еще в 2007 году.
По данным правительства республики, задолженность компании по арендным платежам за пользование муниципальным имуществом Чебоксар образовалась еще в III квартале 2015 года, организация также накопила долги за природный газ.
"Решением суда заключенные договоры о передаче муниципальных сетей в аренду фирме «Коммунальные технологии» расторгнуты. Наша задача — дальше сети передавать, через публичные торги добросовестным [арендаторам], через конкурентную среду", — сказал Игнатьев, добавив, что решение суда пока не вступило в законную силу и может быть оспорено.
По его словам, власти хотят найти новых арендаторов, которые смогут, с одной стороны, вкладывать средства в ремонт изношенных сетей, с другой — выплачивать арендную плату в бюджет Чебоксар за пользование имуществом города. «Нам нужны новые внебюджетные источники, сети изношены, надо вкладывать, коэффициент полезного действия котельных или объектов генерации на низком уровне», — сказал он.
Как заявил ранее сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков, городские власти рассматривают два варианта дальнейшего использования имущества: объявление концессионного конкурса или передачу теплосетей в управление АО «Водоканал».
ООО «Коммунальные технологии» зарегистрировано в ноябре 2003 года, компания объединила предприятия жилищно— коммунальной сферы городов Чебоксары, Новочебоксарск, Цивильск и Мариинский Посад. В структуру компании входят три подразделения: «Чебоксарские тепловые сети», «Чебоксарские электрические сети» и «Автотранспортное предприятие».
О форуме
IV Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Главная его тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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