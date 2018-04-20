Как изменятся люди, когда станут неотделимы от машин?

Одним из самых волнующих и одновременно с этим пугающих исходов технологического прогресса является возможность слияния нашего сознания с машинами. Если этого удастся добиться, наши когнитивные способности здорово усилятся. Но что более важно, впрочем, так это то, что появятся новые люди, эмоционально, духовно и сознательно сильно отличающиеся от нас. Когда это произойдет, мы даже представить не можем, как изменится наш опыт бытия.

Технологии нейрокомпьютерных интерфейсов уже активно разрабатываются учеными по всему миру. Пока они находятся в зачаточном состоянии и относительно грубы, но область быстро развиваются и, по мнению некоторых, будет развиваться быстрее, чем ожидается. Футуролог Рэй Курцвейл прогнозирует, что к 2030 году мы сможем подключать свои мозги к Интернету при помощи нанороботов, которые будут «обеспечить полное погружение в виртуальную реальность на уровне нервной системы, обеспечивая прямое общение мозга с другим мозгом через интернет, и это колоссально расширит границы человеческого интеллекта». Даже если мы добьемся в десять раз меньшего, это будет серьезно.

Как изменятся люди, когда сольются с машинами в одно целое? Как изменится наше восприятие самих себя, наше самоосозание, субъективный опыт или иллюзия собственного «я»?

Дать определение сознанию очень трудно, но общая дефиниция охватывает многие из наших самых фундаментальных способностей, таких как бодрствование, самосознание, мета-познание и ощущение присутствия. Помимо этого, сознание представляет спектр осознания, который по-разному проявляется у животных и видов. Даже люди по-разному ощущают этот мир и самих себя.

От психоделического опыта до медитации, есть много инструментов, которые мы используем для изменения и возвышения нашего сознательного опыта, как временного, так и постоянного. Эти инструменты, как говорят, раскрывают жизнь в полных красках, даруют ощущение красоты, любви, внутреннего спокойствия и трансцендентности. Эти инструменты, в принципе, простые в освоении и относительно неинвазивны.

Принимая это во внимание, давайте поразмыслим, какие последствия для нашего «я» может повлечь за собой развитие нейрокомпьютерных интерфейсов?

Человек + машина =?

На самом базовом уровне, мы в настоящее время видим расцвет «хакеров сознания», которые используют методы вроде неинвазивной стимуляции мозга с помощью ЭЭГ, питания, виртуальной реальности и экстатического опыта для достижения обостренного чувства самосознания и возвышенности. Экономика измененных состояний сознания оцениваются в триллион долларов, а новаторы и менторы «перебирают редкие и спорные состояния сознания для решения важнейших задач и обхода конкурентов». Помимо повышенной работоспособности, эти измененные состояния сознания раскрывают наш внутренний потенциал и дают нам возможность увидеть совершенно иное состояние бытия.

Расширение сознания при помощи усиления сознания и мозговых имплантов однажды изменит нас как вид. Сейчас ученые работают над рядом как простых и неинвазивных нейротехнологий вроде ЭЭГ с применением электродов, так и сложных и инвазивных методов вроде оптогенетики, когда нейроны генетически перепрограммируются, чтобы реагировать на вспышки света. Мы уже смогли соединить два мозга через Интернет, позволив двум людям обмениваться мыслями. В прошлом году Илон Маск представил Neuralink, компанию, конечная цель которой — слияние человеческого сознания с искусственным интеллектом при помощи «нейронного кружева».

Многие технологи прогнозируют, что однажды мы сольемся с машинами и, возможно, сможем загружать свое сознание в облако. Нейробиолог Кеннет Хейворт утверждает, что «все современные нейробиологическое модели по своей природе фундаментально вычислимые, а значит поддерживают теоретическую возможность загрузки сознания». Сюда может входить соединение с другими мозгами при помощи цифровых сетей или даже загрузка сознания в квантовые компьютеры, которые могут быть в различных состояниях в определенное время».

В своей книге «Развивая себя», Хуан Энрикез и Стив Гулланс описывают мир, в котором эволюция больше не будет природным процессом, а станет повиноваться человеческому выбору. Они называют это неестественным отбором и неслучайной мутацией. С развитием генной инженерии мы сможем ускорить эволюцию.

На что будет похоже слияние людей и машин?

Мы можем попытаться спрогнозировать влияние этих технологий на общество, но можем лишь догадываться, как они будут восприниматься субъективно.

Трудно представить, например, каким будет наш поток сознания, когда мы будем думать в 1000 раз быстрее, или же как имплантаты мозга с искусственным интеллектом повлияют на нашу способность любить и ненавидеть. Какой будет иллюзия «я», когда наше сознание будет напрямую подключаться к Интернету? В целом, какое влияние процесс слияния с технологиями окажет на субъективное переживание человеческого существа.

Эволюция сознания

Томас Ломбардо задает вопрос: «Мы — скорее, путешествие, нежели пункт назначения, глава в эволюционной саге, а не ее кульминация. Наверняка будет диверсификация видов и типов сознательных умов. Также очень вероятно, что появятся новые психологические способности, непостижимые для нас».

Люди известны своим страхом неизвестного. Любому человеку, который никогда не испытывал измененного сознания, будь оно духовным или психоделическим, трудно понять субъективный опыт такого состояния. Именно поэтому первый вход в измененное состояние сознания зачастую называют «пробуждением».

Аналогичным образом, экспоненциальные нейротехнологии представляют потенциал более высокого состояния сознания и целого ряда субъективных переживаний, которые в нашем нынешнем состоянии невозможно вообразить и передать.

Наша способность думать и чувствовать ограничена границами нашего биологического мозга. Для преобразования и расширения этих границ нужно преобразовать и расширить в первую очередь сознательный опыт человека. Развитие нейротехнологий может дать нашему виду необходимое пробуждение.