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В Рязани установили памятник Дзержинскому
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В Рязани установили памятник Дзержинскому 

Говорит Москва 1 час назад
Как пишет «МК», памятник работы местного скульптора установили перед новым административно-хозяйственным комплексом областного главка ФСБ.
Событие приурочено к 100-летию создания органов безопасности Рязанской области.
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